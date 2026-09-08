Le Paris Saint-Germain a établi un record historique dans la course au Ballon d'Or, en dépassant sa propre marque de l'an dernier.

Le magazine français « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a annoncé ce mardi soir la liste complète des candidats au Ballon d'Or 2026, décerné au meilleur joueur du monde.

Consultez la liste complète des candidats

La liste des 30 joueurs nommés compte 10 joueurs d'un même club, le Paris Saint-Germain, une première qui renforce les chances de l'équipe.

Les nommés du côté du PSG sont : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, ainsi que Ferran Torres, qui a passé toute la saison dernière sous le maillot du Barça avant de rejoindre le club français cet été.

Cette domination intervient après la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, pour la deuxième fois consécutive.

Le club parisien a également remporté la Supercoupe d'Europe, ainsi que le Championnat de France.

Le réseau Squawka, spécialisé dans les statistiques, a rapporté que le PSG est devenu le premier club de l'histoire à voir 10 de ses joueurs nommés au Ballon d'Or au cours d'une même année.

Le PSG a dépassé le précédent record, qui était également détenu à son nom, lorsque 9 joueurs avaient été nommés l'an dernier, sachant que Dembélé avait finalement décroché le trophée.

Le nom du lauréat sera dévoilé lors d'une grande cérémonie le 26 octobre prochain dans la capitale anglaise, Londres.

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