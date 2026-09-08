Le Paris Saint-Germain a établi un record historique dans la course au Ballon d'Or, après avoir dépassé sa propre marque de l'année dernière.

Le magazine français « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a dévoilé ce mardi soir la liste complète des nommés pour le Ballon d'Or 2026, récompense attribuée au meilleur joueur du monde.

Consultez la liste complète des nommés

La liste des 30 joueurs nommés pour la récompense comprend 10 joueurs d'un seul et même club, le Paris Saint-Germain, une première qui renforce les chances de la formation.

Sont nommés pour la récompense, du côté du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, ainsi que Ferran Torres, qui a passé toute la saison dernière sous le maillot du Barça avant de rejoindre la formation française cet été.

Cette mainmise intervient après le sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, pour la deuxième fois consécutive.

La formation parisienne a également remporté la Supercoupe d'Europe, en plus du Championnat de France.

Le réseau Squawka, spécialisé dans les statistiques, a indiqué que le PSG est devenu le premier club de l'histoire à voir 10 de ses joueurs nommés pour le Ballon d'Or au cours d'une même année.

Le PSG a dépassé le précédent record, qu'il détenait déjà, lorsque 9 joueurs avaient été nommés l'année dernière, sachant que Dembélé avait finalement remporté la récompense.

De son côté, le Paris Saint-Germain a tenu à célébrer cet exploit, en mettant en avant, via son site officiel, la réalisation de ce record inédit.

Le nom du lauréat sera annoncé lors d'une grande cérémonie le 26 octobre prochain dans la capitale anglaise, Londres.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »