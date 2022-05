Iker Casillas juge la saison du Real Madrid

La légende du Real Madrid, Iker Casillas, sait ce que c'est que de remporter la Ligue des champions, et ce à trois reprises, à 15 ans d'intervalle.

En fait, Casillas était là sous la direction de l'actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lors de son dernier triomphe, il y a huit ans.

Pourtant, l'ancien portier ibérique a été honnête au sujet de la Ligue des champions et de la nature inconstante de la gloire. Le Real Madrid a réalisé le parcours le plus remarquable dont il aurait pu rêver pour atteindre la finale, éliminant les champions de France, d'Angleterre et les champions d'Europe en titre. Pourtant, tout cela ne servira à rien si les Blancos ne s'imposent pas, selon "San Iker".

"Les retours, c'est très bien, mais maintenant il faut assurer, il nous manque la cerise. Si tu n'obtiens pas cette cerise, le gâteau ne sera pas complet, non ? Si la coupe n'arrive pas dans l'armoire, personne ne se souviendra de ce qui s'est passé avec le PSG, Chelsea et Manchester City. Pour que ce soit palpitant, il faut que ce soit jusqu'au bout, avec le prix".

Casillas a partagé ces réflexions avec Marca à l'approche de la grande finale de samedi, qui, selon lui, est une représentation équitable de ce que l'Europe a de mieux à offrir.

"Le Real Madrid et Liverpool sont les deux meilleures équipes du monde en ce moment et elles méritent cette finale. Chacune avec ses joueurs et son style, ne peut pas commettre d'erreurs. Et je pense que c'est la clé, commettre peu d'erreurs, être pratique et intelligent."