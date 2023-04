Iker Casillas devient fou sur Twitter

Au début du mois, Twitter a annoncé la suppression de son ancien système de vérification, ce qui a suscité une controverse sur la plateforme.

Cela signifie que plusieurs célébrités et personnalités bien connues ne seraient plus reconnues comme étant "vérifiées".

Jeudi, ce changement est entré en vigueur, ce qui signifie que seules les organisations officielles et celles qui ont acheté Twitter Blue auront la coche sur leur profil.

Malheureusement pour Iker Casillas, il ne fait partie d'aucune de ces catégories et il s'est rendu sur Twitter jeudi pour se plaindre de la suppression de sa coche "vérifié".

"Bye bye la vérification", s'est notamment plaint l'ancien joueur. L'ancien gardien de but du Real Madrid est considéré comme l'un des footballeurs espagnols les plus populaires de tous les temps, mais selon les critères de Twitter, il n'est plus qu'un utilisateur aléatoire parmi d'autres, même s'il compte plus de 10 millions de followers.

Aujourd'hui, Casillas est impliqué dans la Fondation Real Madrid, mais il a aussi ses propres entreprises, dont le 1K Football Club, qui participe à la Gerard Pique's Kings League.