Ihattaren : « Si je maîtrise ça, je peux réussir partout »

Mohamed Ihattaren prend son temps et considère qu’il serait opportun de rester une saison supplémentaire en Eredivisie. Toutefois, le milieu offensif du Fortuna Sittard se dit prêt pour un nouveau défi à l’étranger, comme il l’a confié à la caméra de Sportnieuws.nl.

« Je l’espère bien », répond-il en souriant lorsqu’on lui demande si un transfert est en cours pour l’été. « Si je dois me présenter à nouveau au club, je le ferai. Je me rendrai à Fortuna pour reprendre l’entraînement, en attendant, espérons-le, un transfert. »

« Au final, c’est aussi une bonne chose pour les deux parties », souligne Ihattaren, dont le contrat à Sittard expire le 30 juin 2027. Le milieu de terrain de 24 ans aborde ensuite la question de savoir quel club ou quelle ligue lui conviendrait, si un transfert venait effectivement à se concrétiser.

« En tant que joueur, je préférerais rester encore une saison aux Pays-Bas. Mais je pense aussi être prêt à franchir le pas à l’étranger. Car ce que je n’ai pas réussi à faire auparavant, je peux le réaliser maintenant. Sur le plan personnel », fait-il allusion à ses expériences peu concluantes à la Juventus, à la Sampdoria et au Slavia Prague.

« Je suis un joueur qui, quand il est bien dans sa tête, peut réussir partout », assure avec détermination l’ancien élément du PSV et de l’Ajax.

Fortuna percevra quoi qu’il arrive une indemnité de transfert si Ihattaren part un an avant l’expiration de son contrat. « La clause libératoire s’élève à trois millions d’euros, mais Fortuna ne s’opposera pas à un montant légèrement inférieur », avait-il confié en avril à ESPN.

Il y a plus de deux mois, Ihattaren avait déjà fait savoir qu’il préférait disputer une saison supplémentaire en Eredivisie, ajoutant même immédiatement que Feyenoord était le club de ses rêves.