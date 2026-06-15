Mohamed Ihattaren a réitéré, dans la zone mixte de la NOS, son fort intérêt pour le Feyenoord. Le milieu offensif, sous contrat avec le Fortuna Sittard jusqu’en milieu d’année 2027, s’interroge néanmoins sur la faisabilité d’un transfert dans le club de Rotterdam-Sud.

« Je n’ai pas encore eu de contact avec Feyenoord. J’aimerais bien, c’est certain », déclare Ihattaren, qui ne cache pas son envie de signer au Kuip. L’ancien joueur du PSV et de l’Ajax avait décrit Feyenoord comme le « club de ses rêves » plus tôt cette année sur ESPN.

Interrogé sur d’éventuels contacts avec d’autres clubs, il répond avec franchise : « Oui, mon agent s’en occupe. Un transfert à l’intérieur du pays serait idéal. » Il écarte immédiatement l’option NEC et fixe ses exigences : « Pour moi, cela ne peut être qu’un club du top 3 néerlandais. »

Interrogé sur son passé au PSV et à l’Ajax, il répond sans détour : « Bien sûr que j’aimerais ça. Qui dirait non au PSV ? Ou à l’Ajax ou au Feyenoord ? Et puis, Feyenoord dispute les qualifications pour la Ligue des champions. »

« Tu sais ce qui est bizarre ? Je suis aussi une bonne affaire, tu sais. Ma clause libératoire est de trois millions d’euros chez Fortuna Sittard », précise Ihattaren en fin d’entretien, ajoutant qu’un montant légèrement inférieur pourrait déjà convaincre le club limbourgeois.

Plus tôt cette année, le milieu de terrain avait indiqué préférer rester une saison supplémentaire en Eredivisie, ayant peu brillé lors de ses passages à la Juventus, à la Sampdoria et au Slavia Prague.