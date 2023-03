Igor Tudor : "L'OM n'est pas en baisse de régime"

Avant le choc contre Rennes, le coach olympien s'est exprimé en conférence de presse.

Après avoir subi une choquante élimination contre Annecy en Coupe de France, l'OM va tenter de se relever contre Rennes en championnat. Igor Tudor a évoqué ce camouflet ce vendredi en conférence de presse.

"On réussit à se relever avec la force mentale, on a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour les joueurs et les supporters. Il faut se concentrer sur les derniers matchs. On pratique l'un des plus beaux football, on a les moyens de bien finir la saison."

Tudor s'est également exprimé sur le cas Balerdi, qui agit les discussions en ce moment. "Je ne vais pas parler pour parler. La question est légitime mais je ne me concentre pas sur les individualités. Les matchs se gagnent et se perdent collectivement. Parfois l'équipe paie les erreurs de certains et l'inverse. J'aime mes joueurs, on a un bon groupe. Dans la vie, il faut toujours regarder de l'avant."

S'il dément toute "baisse de régime" à l'OM, Tudor estime que ses joueurs ne doivent pas se relâcher : "Ce sera une partie difficile après deux défaites qui font mal. La meilleure façon de se relever est de faire un bon match dimanche. Les joueurs doivent se concentrer sur les 13 derniers matchs. Notre objectif est de conserver la seconde place jusqu'à la fin de saison."