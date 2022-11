Ignoré par Deschamps, Digne s'en moque et le montre

Non convoqué pour le Mondial, Lucas Digne a publié une réaction surprenante sur ses réseaux sociaux.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde 2022. Et ce sont 25 joueurs qui se réuniront lundi à Clairefontaine avant de s’envoler pour le Qatar pour affronter l’Australie, le Danemark et enfin la Tunisie.

Digne pas sélectionné, ses enfants adorent

Le sélectionneur des Bleus a dû faire des choix et certains joueurs fréquemment sélectionnés regarderont la Coupe du Monde depuis chez eux... Ou en vacances, comme cela pourrait être le cas de Lucas Digne.

Tout juste revenu de sa blessure à la cheville, le latéral gauche d’Aston Villa s’est démarqué pour son deuxième match depuis son retour par un superbe but sur coup franc face à Manchester United (3-1). Pas suffisant pour DD qui a sans doute jugé que l’ancien Parisien était trop juste pour le Mondial.

"Papa il reste avec nous !"

Mais visiblement, cette nouvelle ne semble pas trop affecter le défenseur de 29 ans, qui malgré ses 46 sélections en bleu n’a participé qu’à une Coupe du Monde en 2014. Dans une vidéo publiée dans sa story Instagram, on y voit ses enfants, ravis de cette nouvelle, danser et chanter pour célébrer la présence de leur père pendant les vacances hivernales. « Papa il reste avec nous, papa il reste avec nous ! », ont ainsi entonné Isaho et Inaya, les deux enfants de Lucas Digne et sa compagne.

Plusieurs joueurs ont aussi été oubliés en défense, comme Ferland Mendy, lui aussi au poste de latéral gauche, et Jonathan Clauss au poste de piston droit.