Icardi rend hommage à ses concurrents au PSG

Lors d'un entretien croisé avec son gand ami Rafinha au micro de Telefoot, l'attaquant international argentin Mauro Icardi a reconnu le talent de ses concurrents en attaque, Neymar et Kylian Mbappé.

"Pour moi, jouer avec des attaquants de ce niveau, c'est un honneur. Kylian et Neymar sont parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde, ils le montrent à chaque match" Mauro Icardi sur son association avec Neymar et Mbappé, au micro de @JulienMaynard pic.twitter.com/TX0DMcBwoU

"Ca fait de nombreuses années que je suis dans le foot maintenant. Mais ce vestiaire, ce groupe qui s'est formé la saison passée, je n'avais vu ça nulle part ailleurs", a-t-il estimé.

Icardi a forcément été sondé sur le Graal quêté par Paris depuis le début de l'ère QSI : la Ligue des Champions.

