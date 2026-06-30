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Hussein Hamdy

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Ibrahimović tacle sévèrement Koeman après l'élimination des Pays-Bas : « Perds ton identité »

Z. Ibrahimovic
R. Koeman
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Une critique cinglante

La star suédoise Zlatan Ibrahimović a lancé une attaque virulente contre Ronald Koeman, lui attribuant l'entière responsabilité de l'élimination de l'équipe des Pays-Bas, affirmant qu'il avait trahi l'identité historique de l'équipe.

Ibrahimović, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche, que ce soit sur le terrain ou derrière un micro, a analysé l’élimination des Pays-Bas avec la même intensité qu’il mettait dans ses matches.

Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc, la légende suédoise s’est posée en commentateur implacable. Juste après le coup de sifflet final, il a asséné sur Fox, chaîne pour laquelle il officie aux côtés d’autres icônes du ballon rond : « Je pense que cette défaite est la faute de Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. »

Ses critiques dépassent le simple cadre d’une stratégie de match, puisqu’il estime que Koeman a renoncé à tout ce qui caractérise historiquement le football néerlandais pour se transformer en une équipe extrêmement prudente, déclarant : « Ils ont perdu en n’étant pas fidèles à l’identité néerlandaise, et cela me met en colère. Perds en restant toi-même… C’est ce que tu es. »

Ces critiques confirment que les Pays-Bas ont abandonné, sans raison valable, le style de jeu qui faisait leur force. Pendant de longues périodes, l’équipe a renoncé à la possession et s’est retranchée près de sa surface.

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Les Oranje n’ont créé que peu d’occasions franches pendant les prolongations, donnant l’impression d’attendre les tirs au but plutôt que de chercher la victoire.

Ibrahimović avait d’ailleurs manifesté son agacement pendant la rencontre, avant de revenir à la charge avec sa fougue habituelle lors des deux prolongations, déclarant : « On dirait un entraîneur italien, il joue pour ne pas perdre. »

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