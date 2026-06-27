L’annulation du but iranien contre l’Égypte, dans les ultimes secondes du match nul 1-1 de ce samedi matin, a provoqué un tollé. La VAR est intervenue pour signaler un hors-jeu de Khalilzadeh, privant ainsi les Iraniens d’une victoire cruciale.

Une décision qui a provoqué la colère de la star suédoise retraitée Zlatan Ibrahimović, consultant pour la Coupe du monde 2026 sur la chaîne « Fox Sports », et qui a lancé une attaque virulente et sans précédent contre l’équipe d’arbitrage et la salle du VAR.

Grâce à ce nul, l’Égypte termine deuxième de son groupe et se qualifie pour les seizièmes de finale, tandis que l’Iran doit désormais espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour passer au tour suivant.

Ses critiques à l’égard de la technologie ont été particulièrement virulentes. Selon le journal « Corriere dello Sport », il a déclaré : «C’est précisément pour cela que les supporters perdent confiance dans la technologie VAR : on nous dit qu’elle a été mise en place pour corriger les erreurs manifestes, et pourtant elle continue de provoquer des catastrophes et encore plus de polémiques dans la plus grande compétition de football au monde, ce qui est tout à fait inacceptable.»

La star suédoise a insisté sur la légitimité du but de Khalilzadeh, ajoutant : « J’ai revu le ralenti de ce but encore et encore, et je ne comprends toujours pas comment il a pu être jugé hors-jeu ! Quand on décide d’annuler un but susceptible de sceller le sort et l’avenir de tout un pays en Coupe du monde, il faut en être sûr à 100 %, et non pas se contenter de deviner derrière un écran numérique. »

L’attaquant du « Sultan » n’a pas seulement analysé l’aspect technique ; il a aussi manifesté sa solidarité avec les supporters en déclarant avec amertume : « Des millions d’Iraniens ont célébré ce qu’ils pensaient être un moment historique pour leur pays, pour voir ensuite un groupe de responsables l’annuler en l’espace de quelques secondes. Vous n’avez pas seulement annulé un but, vous avez volé le rêve d’une nation entière. »

Il a poursuivi son offensive en exigeant que des comptes soient rendus : « L’arbitre et les responsables du VAR doivent répondre de telles décisions ; on ne peut pas se cacher derrière la technologie lorsqu’elle est mal utilisée ; ce n’est pas de la justice, mais bien l’incapacité et la confusion à l’état pur. »

Ibrahimović a conclu son réquisitoire en s’en prenant au système d’arbitrage dans son ensemble, rappelant l’ampleur des sacrifices consentis dans ce tournoi : « La Coupe du monde n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans ; les joueurs se sacrifient pour en arriver là, les supporters viennent de tous les coins du monde, puis une décision choquante vient anéantir des mois de travail acharné. C’est impardonnable. Si tel est le niveau de l’arbitrage dans la plus grande compétition mondiale, c’est qu’il y a une grave défaillance dans le système du football. Le football mérite mieux, les joueurs méritent mieux, et surtout, les supporters méritent bien mieux que cela. »