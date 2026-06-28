Ibrahimović : « Messi transforme n'importe quel match en un moment exceptionnel »

La star suédoise retraité Zlatan Ibrahimović affirme que l’Argentin Lionel Messi possède une capacité constante et inébranlable à transformer n’importe quel match en un spectacle exceptionnel.

Dans son analyse de la Coupe du monde diffusée sur la chaîne « Fox Sports », Ibrahimovićsur Messi, après la victoire de l’Argentine face à la Jordanie (3-1). Les « Tango » ont ainsi terminé la phase de poules avec un sans-faute, s’appuyant sur leur grande icône, bien qu’il n’ait pas eu besoin d’être titulaire cette fois-ci : Leo est entré en cours de jeu et a marqué un but sur coup franc à la 80^e minute.

Ibrahimović a déclaré : « La valeur de ce but dépasse le simple résultat chiffré du match. Alors que l’Argentine dominait la rencontre, l’entrée en jeu de Messi a marqué cette soirée de son empreinte. Il n’a pas besoin de porter l’équipe à bout de bras pendant 90 minutes ni de sauver une situation de match critique ; quelques minutes sur la pelouse suffisent pour déclencher les acclamations habituelles à son nom dans les tribunes et laisser le sentiment général d’une présence lors d’un événement exceptionnel ».

L’ancien attaquant suédois a reconnu une marge d’erreur du gardien sur l’action du but, analyse partagée par la star française Thierry Henry, mais il a voulu dépasser le simple cadre technique. Ibrahimović a ainsi déclaré : « Quand on parle de Messi, il y a une dimension émotionnelle que ne rendra jamais une simple rediffusion télévisée ; même si le gardien a commis une erreur, même si le ballon semblait arrêtable, même si l’on veut voir là une action ordinaire dans un match déjà plié, l’impact de Messi reste le même : il entre, il marque, et le public repart heureux. »

Il a conclu : « Messi est entré dans une dimension où ses performances semblent relever d’une routine quotidienne, mais d’une routine tout à fait exceptionnelle. Titulaire ou remplaçant, il fait la différence ; quand l’Argentine domine, il laisse son empreinte ; et quand la rencontre a besoin d’un dernier éclair de génie, c’est lui qui le fournit. À 39 ans, il n’a plus rien à prouver, et pourtant chaque apparition resplendit comme un moment décisif. »