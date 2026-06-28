Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Ibrahimović : « Messi transforme n'importe quel match en un moment exceptionnel »

Z. Ibrahimovic
L. Messi
Argentine
Jordanie
Coupe du monde
Suède
Argentine
Jordanie

La routine de la légende

La star suédoise retraité Zlatan Ibrahimović affirme que l’Argentin Lionel Messi possède une capacité constante et inébranlable à transformer n’importe quel match en un spectacle exceptionnel.

Dans son analyse de la Coupe du monde diffusée sur la chaîne « Fox Sports », Ibrahimovićsur Messi, après la victoire de l’Argentine face à la Jordanie (3-1). Les « Tango » ont ainsi terminé la phase de poules avec un sans-faute, s’appuyant sur leur grande icône, bien qu’il n’ait pas eu besoin d’être titulaire cette fois-ci : Leo est entré en cours de jeu et a marqué un but sur coup franc à la 80^e minute.

Ibrahimović a déclaré : « La valeur de ce but dépasse le simple résultat chiffré du match. Alors que l’Argentine dominait la rencontre, l’entrée en jeu de Messi a marqué cette soirée de son empreinte. Il n’a pas besoin de porter l’équipe à bout de bras pendant 90 minutes ni de sauver une situation de match critique ; quelques minutes sur la pelouse suffisent pour déclencher les acclamations habituelles à son nom dans les tribunes et laisser le sentiment général d’une présence lors d’un événement exceptionnel ».

L’ancien attaquant suédois a reconnu une marge d’erreur du gardien sur l’action du but, analyse partagée par la star française Thierry Henry, mais il a voulu dépasser le simple cadre technique. Ibrahimović a ainsi déclaré : « Quand on parle de Messi, il y a une dimension émotionnelle que ne rendra jamais une simple rediffusion télévisée ; même si le gardien a commis une erreur, même si le ballon semblait arrêtable, même si l’on veut voir là une action ordinaire dans un match déjà plié, l’impact de Messi reste le même : il entre, il marque, et le public repart heureux. »

Il a conclu : « Messi est entré dans une dimension où ses performances semblent relever d’une routine quotidienne, mais d’une routine tout à fait exceptionnelle. Titulaire ou remplaçant, il fait la différence ; quand l’Argentine domine, il laisse son empreinte ; et quand la rencontre a besoin d’un dernier éclair de génie, c’est lui qui le fournit. À 39 ans, il n’a plus rien à prouver, et pourtant chaque apparition resplendit comme un moment décisif. »

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Publicité