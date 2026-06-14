Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Ibrahimović estime que Hakimi méritait son carton rouge face au Brésil

Z. Ibrahimovic
A. Hakimi
Vinicius Junior
Maroc
Brésil
Coupe du monde
Suède
Maroc
Brésil

Une intervention imprudente

Zlatan Ibrahimović, légende du Milan AC, estime qu’Achraf Hakimi, star marocaine, méritait un carton rouge lors du match contre le Brésil dimanche, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

En commentant la rencontre sur Fox Sports, l’ancien attaquant a estimé que le défenseur marocain avait « taclé de manière imprudente la cheville de Vinicius avec le bout de sa chaussure ». Et d’ajouter : « Quand j’ai vu l’image, ma première réaction a été simple : l’arbitre aurait dû intervenir et l’expulser. »

Il a ajouté : « Il ne s’agit pas de réputation ou du moment du match, mais de la sécurité du joueur. L’attaquant l’avait dépassé, le danger était évident, et le tacle de Hakimi est arrivé bien trop tard. »

L’arbitre slovène Slavko Vinčić, qui dirigeait la rencontre, a essuyé de vives critiques pour sa gestion de l’action et du reste de la rencontre. Selon le site espagnol « Archivo Var », spécialisé dans l’analyse arbitrale, il n’a obtenu qu’une note de 3/10, le média estimant que la sélection brésilienne a été lésée.

Selon le portail, l’arbitre n’a pas été à la hauteur de l’affiche, accumulant plusieurs erreurs d’appréciation qui ont suscité la polémique et le mécontentement des joueurs des deux camps, alors que la rencontre s’est conclue sur un match nul entre les Lions de l’Atlas et la Seleção.

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI

Selon le rapport, la principale erreur de l’arbitre a été de ne pas expulser Achraf Hakimi en première période après un tacle dangereux sur Vinícius Júnior. Le site estime en effet que le défenseur marocain a enfoncé ses crampons dans la cheville du Brésilien, une action passible d’un carton rouge immédiat.

L’absence de sanction immédiate, non corrigée par la vidéo, a renforcé les doutes sur la performance de l’arbitre slovène.

Publicité