Ibrahimović estime que Hakimi méritait son carton rouge face au Brésil

Zlatan Ibrahimović, légende du Milan AC, estime qu’Achraf Hakimi, star marocaine, méritait un carton rouge lors du match contre le Brésil dimanche, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

En commentant la rencontre sur Fox Sports, l’ancien attaquant a estimé que le défenseur marocain avait « taclé de manière imprudente la cheville de Vinicius avec le bout de sa chaussure ». Et d’ajouter : « Quand j’ai vu l’image, ma première réaction a été simple : l’arbitre aurait dû intervenir et l’expulser. »

Il a ajouté : « Il ne s’agit pas de réputation ou du moment du match, mais de la sécurité du joueur. L’attaquant l’avait dépassé, le danger était évident, et le tacle de Hakimi est arrivé bien trop tard. »

L’arbitre slovène Slavko Vinčić, qui dirigeait la rencontre, a essuyé de vives critiques pour sa gestion de l’action et du reste de la rencontre. Selon le site espagnol « Archivo Var », spécialisé dans l’analyse arbitrale, il n’a obtenu qu’une note de 3/10, le média estimant que la sélection brésilienne a été lésée.

Selon le portail, l’arbitre n’a pas été à la hauteur de l’affiche, accumulant plusieurs erreurs d’appréciation qui ont suscité la polémique et le mécontentement des joueurs des deux camps, alors que la rencontre s’est conclue sur un match nul entre les Lions de l’Atlas et la Seleção.

Selon le rapport, la principale erreur de l’arbitre a été de ne pas expulser Achraf Hakimi en première période après un tacle dangereux sur Vinícius Júnior. Le site estime en effet que le défenseur marocain a enfoncé ses crampons dans la cheville du Brésilien, une action passible d’un carton rouge immédiat.

L’absence de sanction immédiate, non corrigée par la vidéo, a renforcé les doutes sur la performance de l’arbitre slovène.