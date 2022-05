Ibrahima Konaté rêve de jouer la Coupe du monde 2022 avec les Bleus

A 22 ans, Ibrahima Konaté est la révélation de la saison à Liverpool, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du RB Leipzig.

Le défenseur central français, formé à Sochaux, vient de remporter ses premiers trophées avec les Reds (la League Cup et la FA Cup) et s'apprête à jouer la finale de la Ligue des champions, le 28 mai prochain contre le Real Madrid.

Avant cette grande échéance, celui qu'on surnomme « Ibou » a accordé un entretien à l'émission Téléfoot et il se confie sur sa première saison sur les bords de la Mersey et ses ambitions avec l'équipe de France, qu'il espère intégrer rapidement après avoir porté le maillot bleu dans toutes les catégories de jeunes.

Sur son transfert à Liverpool

Tu ne réalises pas, jusqu'à ce que Jürgen Klopp t'appelle en FaceTime. Et là il m'avait dit une heure, les dix minutes avant j'étais sur mon téléphone, je ne bougeais pas, j'attendais son appel seulement. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que c'est sérieux.

Sur sa première à Anfield

La première fois que je suis rentré à Anfield, tellement c'était incroyable, j'étais plus focalisé sur les tribunes que sur l'échauffement.

Sur la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des champions

Je pensais que ça allait me faire un truc de fou malade, que j'allais être émotif mais j'ai rien eu du tout. Après, quand on a regardé l'autre demi-finale et que j'ai vu que c'était le Real Madrid, à ce moment-là, je me suis dit « OK, là, on y est ». C'est sûr que j'y pense tous les jours.

Sur le fait d'affronter Karim Benzema en finale

C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, surtout avec la saison qu'il fait c'est exceptionnel ! Mais après dans leur équipe il n'y pas que lui. Mon but c'est qu'aucun joueur de leur équipe ne marque, tout simplement.

Sur l'équipe de France et la Coupe du monde 2022

Bien sûr, c'est le rêve de tout joueur de foot de jouer une Coupe du monde dans sa vie. Là, il y en une qui arrive dans quelques mois. J'en rêve et j'y pense.