Ibrahima Diaz au bord du gouffre : un transfert exceptionnel qui change tout

La star marocaine Brahim Díaz, joueur du Real Madrid âgé de 26 ans, se trouve à un tournant décisif de son parcours avec le club merengue, après la montée des probabilités d'un recrutement du talent ivoirien Diomandé, en provenance du RB Leipzig, dans un transfert qui pourrait bouleverser de fond en comble l'équilibre offensif de la Maison Blanche.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a indiqué que le Real Madrid cherche à boucler le transfert de Diomandé, âgé de 19 ans, dans les plus brefs délais, après que Leipzig a refusé l'offre initiale de 100 millions d'euros, tandis que le club madrilène étudie la possibilité de relever le montant de l'offre pour séduire le club allemand.

Díaz entre rester et partir

Bien que Brahim Díaz figure parmi les plans de l'entraîneur portugais José Mourinho, et que la direction du club cherche à prolonger son contrat, l'arrivée de Diomandé pourrait changer entièrement la donne, car cela réduirait de manière notable le temps de jeu de l'international marocain, ce qui pourrait le pousser à reconsidérer sa position et à chercher une opportunité de départ.

Díaz souhaite rester avec les Merengues, mais la nouvelle réalité que pourrait imposer la présence du talent ivoirien le place devant des choix difficiles, notamment au vu de son désir d'obtenir un temps de jeu régulier digne de son niveau et de son statut international.

Cinq joueurs dans la zone de danger

L'impact du transfert de Diomandé ne se limite pas à la star marocaine, mais s'étend à quatre autres joueurs de l'effectif actuel. L'Argentin Mastantuono, 18 ans, fait ainsi face à un départ assuré sous forme de prêt malgré l'opposition antérieure de Mourinho, tandis que l'avenir de l'attaquant Gonzalo, 22 ans, est désormais menacé, après que Mourinho l'avait sauvé d'un départ à la fin de la saison dernière.

L'arrivée éventuelle de Diomandé affecte également de manière directe le Brésilien Endrick, 20 ans, de retour de son prêt à Lyon, en particulier au poste d'ailier droit où Mourinho voulait l'essayer, en plus de menacer la place de Rodrygo, 25 ans, qui se remet actuellement de sa blessure et ne reviendra pas sur les terrains avant le début de l'année prochaine.