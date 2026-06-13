Ibrahim Díaz clarifie son avenir au Real Madrid

Mettant fin aux spéculations, Ibrahim Díaz, étoile du Real Madrid et du Maroc, prolonge son aventure madrilène au moins jusqu’en 2030. Il repousse ainsi les avances de la Juventus et d’autres courtisans européens pour se consacrer pleinement aux Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du monde 2026, programmée en Amérique du Nord.

Selon le journal espagnol Marca, le renouvellement a déjà été acté et seule l’annonce officielle du Real Madrid est attendue. Ce accord met fin aux spéculations et confirme la solidité du lien entre le joueur et son club.

La Juventus avait manifesté un intérêt sérieux pour le faire revenir en Serie A, où il avait brillé sous les couleurs milanaises. Mais son attachement au Real Madrid a prévalu, tout comme son niveau de jeu exceptionnel, qui avait alerté plusieurs cadors du Vieux Continent.

Diaz a conclu sa saison avec le Real en fanfare, alignant des performances de haut niveau lors de la seconde partie du championnat, et a été titulaire lors de six matchs consécutifs en faux numéro 9, faisant le lien entre les lignes et soutenant Vinicius en l’absence de Mbappé, malgré l’élimination en Ligue des champions à Munich.

Il se concentre désormais sur la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, un objectif qu’il s’est fixé dès sa sélection, conforté par son statut de meilleur buteur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (5 buts) et sa place dans l’équipe type du tournoi, malgré une élimination controversée aux tirs au but.

Le Maroc entamera son tournoi ce samedi face au Brésil, quintuple champion du monde, dans l’un des matches les plus difficiles du premier tour, au sein d’un groupe qui comprend également l’Écosse et Haïti.