Ibrahim Afellay : « J’espère qu’Ismael Saibari va le passer un savon au Maroc. »

Ibrahim Afellay s’inquiète du manque d’efficacité de l’attaque marocaine. C’est ce qu’il a déclaré à la NOS après la victoire du Maroc face à l’Écosse (0-1) lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde.

Il pointe notamment l’immense occasion manquée par Brahim Díaz à la 77^e minute : l’attaquant du Real Madrid aurait pu servir Ismael Saibari pour le 0-2, mais il a choisi de frapper seul, provoquant une perte de balle et un final crispant.

« Quand on est un joueur aussi doué que Díaz avec le ballon, on ne peut jamais dire : “Je ne l’ai pas vu” (Saibari, ndlr) », commence Afellay. « Ce sont des moments tellement importants dans un match ! »

« On ne peut pas dire : “Je ne l’ai pas vu”. Il devait tout simplement lui passer le ballon là, c’était la passe la plus logique ! Ça aurait fait 2-0 et ça aurait été plié. Là, on laisse l’Écosse rester dans le match », soupire Afellay.

« J’espère vraiment que Saibari va lui passer un savon, le réprimander vertement après le match », poursuit l’analyste, visiblement furieux. « Ou que l’entraîneur s’en prenne à lui. Parce que ce sont vraiment des moments décisifs. »

Pendant la rencontre, Saibari s’était déjà vivement emporté contre Díaz, frustré par ce refus de passer. Au final, ce couac n’a pas coûté de point : c’est bien Saibari qui a offert la victoire 1-0.

« Cela commence à devenir presque problématique », conclut Afellay en tirant un bilan général des occasions manquées par le Maroc. « Quand on a besoin d’autant d’occasions pour marquer… Si l’on affronte bientôt des adversaires encore plus coriaces, cela risque de devenir un point faible. »