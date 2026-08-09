Le Brésilien Roger Ibañez a surpris la direction d'Al-Ahli Saudi par une nouvelle décision concernant son avenir, après avoir tranché sur l'offre anglaise qu'il avait reçue ces derniers temps, offrant ainsi à « Al-Raqi » un puissant élan avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, Ibañez a refusé une offre du club anglais d'Aston Villa, confirmant sa volonté de poursuivre son aventure avec Al-Ahli et de ne pas quitter les rangs de l'équipe durant la période actuelle.

La position du défenseur brésilien intervient malgré l'intérêt d'Aston Villa pour s'attacher ses services, à un moment où l'avenir du joueur faisait l'objet de discussions dans les coulisses du club Al-Ahli, notamment avec le souhait des clubs européens d'attirer l'un des éléments les plus en vue de l'arrière-garde.

À lire également : la prophétie de Walid Al-Faraj se réalise et la scène s'enflamme à la Fédération saoudienne !

La direction d'Al-Ahli ne s'est pas contentée d'attendre la décision d'Ibañez, mais a agi pour assurer son maintien, en augmentant le salaire proposé au joueur dans la nouvelle offre, dans une tentative de le convaincre de poursuivre son expérience avec l'équipe.

Ibañez est considéré comme un élément important dans la composition d'Al-Ahli, notamment grâce à sa puissance physique et à sa capacité à évoluer à plusieurs postes au sein de l'arrière-garde, ce qui fait de son maintien un atout majeur pour l'équipe avant le début de la saison.









Avec cette décision, il semble qu'Ibañez ait choisi de poursuivre son projet avec Al-Ahli plutôt que de tenter une nouvelle aventure en Premier League, fermant ainsi la porte à l'une des offres les plus marquantes qu'il ait reçues durant l'actuelle période des transferts.

Cette démarche intervient à un moment où Al-Ahli cherche à conserver les piliers de son effectif, après que l'équipe a connu de nombreux changements durant l'été, faisant du maintien d'Ibañez un message clair : « Al-Raqi » demeure capable de conserver ses stars malgré l'intérêt européen.

Il est à noter que l'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli, a quitté le banc d'Al-Raqi il y a quelques jours en direction du club anglais de Newcastle United.