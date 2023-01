Hyères - Marseille : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Hyères - OM : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Marseille part largement favori pour son entrée en lice en 32ème de finale de la Coupe de France mais attention au match piège. Les Phocéens connaissent le danger de ce premier match de Coupe de France, eux qui ont déjà été surpris par le passé par des clubs de divisions inférieures.

Lors des dix dernières années, l'OM a été surpris à deux reprises dès le premier tour par Grenoble et Andrézieux et a également été éliminé par le Canet en seizièmes de finale il y a deux ans. L'Olympique de Marseille est donc prévenu et ne sera pas surpris de la motivation de son adversaire du jour. Toutefois, malgré tout, il est difficile d'imaginer l'OM se faire éliminer de manière précoce de cette Coupe de France.

Hyères spécialiste des tirs au but

Vainqueur de Toulouse puis de Montpellier, l'OM a repris la saison de manière très convaincante. Troisième de Ligue 1, Marseille va vouloir enchaîner sur une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. En face, Hyères est actuelle sixième de son groupe en quatrième division et candidat à la montée en National.

Toutefois, le club dirigé par Mourad Boudjellal a déjà dû batailler lors des deux tours précédents pour se qualifier en l'emportant à chaque fois aux tirs au but. Pas sûr que Hyères est l'occasion d'aller jusqu'aux tirs au but cette fois-ci face à l'Olympique de Marseille, mais le club varois va jouer sa chance crânement jusqu'au bout.

Horaire et lieu du match Hyères - OM

Ville : Martigues

Martigues Stade : Francis Turcan

Francis Turcan Heure : 15:30 UTC+1 (heure française) / 14:30 GMT / 15:30 UTC+1 (BST) / 09:30 EST / 06:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Hyères - Marseille ?

Hyères-OM

Coupe de France

Samedi 7 janvier

15h30 sur beIN Sports 1 et France 3

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 15h15 sur beIN Sports 1, 15h10 sur France 3

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de Hyères et de l'OM

Hyères : VNDVN



OM : VVDVV

Les blessés et absents de Hyères et de l'OM :

Cinq absents pour l'OM. Amine Harit, blessé pour un long moment ne sera pas présent tout comme Samuel Gigot, lui aussi à l'infirmerie. Outre ces deux titulaires, Pedro Ruiz est lui aussi indisponible. Nuno Mendes est pour sa part suspendu après son carton rouge contre Montpellier tandis que Jonathan Clauss est touché aux adducteurs depuis cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de Hyères : Jan – Diarra, Pineau, Agueni, Cordoval – Brossel, Zerfaoui, Benchadir – Mollo, Assef, Barty.

XI de départ de l'OM : Blanco – Bailly, Mbemba, Kolasinac – Kaboré, Veretout, Guendouzi, Payet, Ünder – Dieng, Sanchez.