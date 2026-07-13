Hwang In-beom s'apprête à quitter le Feyenoord : le transfert est sur le point d'être finalisé

Selon le journal portugais A Bola, le FC Porto est « très proche » de recruter le milieu de terrain sud-coréen Hwang In-beom, 29 ans.

Les deux clubs seraient en négociations avancées, et les discussions progressent de manière favorable, ce qui laisse penser que le transfert pourrait être officialisé à tout moment.

Selon le quotidien, le joueur percevrait un salaire d’environ trois millions d’euros par an, soit environ 1,5 million d’euros nets par saison.

Selon le journal portugais Record, Porto s’est tourné vers Feyenoord après les performances du Sud-Coréen lors de la Coupe du monde, où il a marqué un but et délivré une passe décisive contre la République tchèque.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, le Sud-Coréen est estimé à sept millions d’euros par Transfermarkt, soit le montant déboursé par les Rotterdamois en 2024 pour l’enrôler auprès de l’Étoile rouge de Belgrade.

Francesco Farioli, l’entraîneur de Porto, connaît déjà Hwang pour l’avoir observé en Eredivisie. La saison passée, le club a été sacré champion du Portugal.

Sous les couleurs de Feyenoord, Hwang a disputé 54 matchs officiels, inscrivant quatre buts et délivrant huit passes décisives.