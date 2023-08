Humilié à Old Traffrd, Onana réagit

Andre Onana est prêt à faire fi des critiques qui lui sont adressées après avoir été lobé depuis la ligne médiane

Le gardien de but international camerounais a été chargé de succéder à David de Gea à Manchester, grâce à un transfert de 48 millions de livres (61 millions de dollars) de l'Inter, le géant italien, vers l'Angleterre. Onana n'a pas connu les meilleurs débuts avec les Red Devils, avec deux défaites en amical lors d'une tournée de pré-saison aux États-Unis. Pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, il s'est retrouvé au fond de ses propres filets après avoir reçu un coup de tête de Florain Sotoca, le joueur de Lens, d'une distance d'environ 40 mètres.

Onana a expliqué à MUTV qu'il avait perdu ses repères et commis une erreur coûteuse face à des adversaires français : "Comme je le dis toujours, je suis responsable de tout, surtout quand on encaisse des buts. Je suis l'homme fort de l'arrière-garde, donc je prends toutes les critiques, toute la responsabilité est sur moi".

United s'est remis du coup de génie de Sotoca pour remporter une victoire 3-1 - Marcus Rashford, Antony et Casemiro ayant trouvé le chemin des filets - et Onana est impatient d'entamer la campagne 2023-24. Il a ajouté : "Je pense que cette année sera géniale, je suis très impatient de jouer les prochains matches. Je suis déjà impatient d'affronter les Wolves, mais nous devrons bien nous préparer car ce ne sera pas facile. Tout le monde travaille dur et je suis très confiant et positif, tout ira bien si nous faisons ce qu'il faut".