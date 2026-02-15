"Humiliant pour tout le monde", l'OM face à un terrible constat

Pour la première rencontre de l'ère post-De Zerbi, le tandem intérimaire Abardonado-Ferrier a cru tenir une victoire thérapeutique face à Strasbourg, avant de sombrer dans un scénario catastrophe désormais trop familier. En concédant le nul (2-2) à la 97e minute sur un penalty de Joaquin Panichelli, l'OM a une nouvelle fois exposé ses fragilités mentales au stade Vélodrome.

Tout avait pourtant bien commencé grâce à l'efficacité de Mason Greenwood dès la 14e minute, suivie du but du break signé Amine Gouiri au retour des vestiaires. Mais l'incapacité chronique des Marseillais à fermer le jeu s'est payée cash. Pour la septième fois cette saison, le club phocéen a encaissé un but dans le temps additionnel, un record qui témoigne d'un manque criant de leadership et de concentration sur le terrain.

À l'issue de la rencontre, les cadres du vestiaire n'ont pas cherché d'excuses tactiques, préférant pointer leur propre responsabilité. Amine Gouiri a exprimé un immense regret au micro de beIN Sports, affirmant que l'équipe avait tout gâché alors qu'elle avait réussi à reconquérir un public initialement hostile. Il a refusé de blâmer le passage à une défense à cinq en fin de match, estimant que le problème était avant tout lié à l'efficacité des joueurs. Le défenseur Nayef Aguerd a eu des mots encore plus durs, qualifiant ce résultat d'humiliant pour l'institution. Conscient de l'exaspération des supporters, il a appelé ses coéquipiers à assumer leurs responsabilités plutôt que de répéter les mêmes promesses de travail.

"Ce n'est pas une question de choix, quand ça se répète une dizaine de fois, c'est à cause de nous sur le terrain", a d'ailleurs balayé Amine Gouiri. "C'est à nous d'être plus efficaces dans les deux surfaces, c'est comme ça."

"C'est humiliant pour tout le monde"

"Ca fait mal. Les supporters en ont marre d'entendre 'on va travailler', à un moment donné il faut gagner. Pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain. C'est un problème si on prend à chaque fois des buts à la fin des matchs. C'est facile de dire que c'est (la faute des) défenseurs mais moi, je trouve que c'est toute une équipe. Il faut faire dos rond. Il faut accepter, il faut travailler. On est à l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça. C'est humiliant pour tout le monde, les supporters, pour nous, les joueurs, pour le staff. Il faut assumer nos responsabilités. De mon côté je ne vais pas lâcher. Je ne parlerais pas de fragilité mentale", estime Nayef Aguerd. "On essaie de tout donner mais ça ne marche pas. On ne va pas se voiler la face. Ca ne marche pas, il faut trouver d'autres ingrédients, il y a du talent mais c'est pas suffisant. Il faut encore plus de niaque, d'agressivité. Ce n'est pas normal, on joue chez nous, je pense que tous les joueurs sont d'accord. Maintenant, c'est fait. Je suis quelqu'un qui va de l'avant."

Si les joueurs s'autoflagellent, les choix du staff intérimaire font toutefois débat. En décidant de subir pour protéger le score et en sortant prématurément Pierre-Emerick Aubameyang, le duo marseillais a involontairement permis aux hommes de Gary O'Neil de reprendre espoir. Ce nouveau faux pas laisse l'OM dans l'incertitude la plus totale, renforçant l'urgence de nommer un entraîneur de métier. Le nom d'Habib Beye circule avec de plus en plus d'insistance pour tenter de soigner une équipe qui semble traumatisée par les fins de match.