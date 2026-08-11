Dean Huijsen a officiellement dévoilé le maillot qu'il portera avec le Real Madrid la saison prochaine, après avoir choisi le numéro historique 4, une décision qu'il a décrite comme la réalisation d'un rêve qui l'accompagne depuis son enfance.

Selon le journal espagnol Marca, le défenseur a révélé que porter le maillot numéro 4 représente l'accomplissement d'un vieux rêve directement lié à Sergio Ramos, sa plus grande idole d'enfance et le dernier grand joueur à avoir porté ce numéro avec le club madrilène.

Huijsen a évoqué ses souvenirs d'enfance, précisant qu'il portait les célèbres chaussures du joueur andalou floquées « SR 4 », dans une tentative d'imiter celui qui est devenu une légende du Real Madrid et du football mondial.

Ramos a répondu à Huijsen, lui souhaitant bonne chance : « J'espère qu'il t'apportera lui aussi beaucoup de joies. »

Dans son message, Huijsen a également tenu à rendre hommage à l'un des noms historiques les plus marquants ayant porté ce même numéro, Fernando Hierro.

Le défenseur a souligné l'existence d'un lien particulier qui l'unit au joueur originaire de Malaga, puisqu'ils partagent la même région, ce qui rend, selon ses propres aveux, l'héritage de ce numéro encore plus important à ses yeux.

Dans son évocation de l'histoire de ce numéro au cours des dernières années, Huijsen n'a pas manqué de mentionner David Alaba, dernier joueur à avoir porté le maillot numéro 4 avant lui.

Huijsen a eu l'occasion de partager le vestiaire avec le défenseur autrichien, et il a saisi cette opportunité pour saluer son professionnalisme, son leadership et sa disposition permanente à aider ses coéquipiers, des qualités qui ont marqué son parcours avec le club madrilène.

Le défenseur central a pris conscience du poids symbolique de sa décision, c'est pourquoi il a publiquement adressé ses remerciements au club, au conseil d'administration, au staff technique, à ses coéquipiers et aux supporters, en reconnaissance de la confiance qu'ils ont placée en lui.

Huijsen a reconnu qu'il assume la responsabilité de porter ce numéro et de perpétuer une tradition riche en noms illustres, exprimant son désir d'écrire sa propre histoire, afin de mériter un jour d'être considéré comme digne de porter ce maillot.

Le défenseur a conclu son message par une promesse claire, affirmant qu'il donnera tout ce qu'il a chaque jour, aussi bien à l'entraînement qu'en match, pour être à la hauteur du poids historique d'un numéro qui représente, au stade Santiago-Bernabéu, bien plus qu'un simple chiffre au dos d'un maillot.