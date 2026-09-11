Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, a révélé que l'entraîneur portugais du club madrilène, José Mourinho, est la raison de son retour dans le onze de départ cette saison.

Huijsen est le seul joueur du Real Madrid à avoir disputé l'intégralité des cinq matches officiels jusqu'à présent, soit quatre rencontres en championnat et une en Ligue des champions.

Le joueur espagnol a rejoint le club la saison dernière en provenance de Bournemouth pour 50 millions d'euros. Il avait débuté comme titulaire sous Xabi Alonso, avant que son niveau ne baisse et qu'il ne perde sa place sous Arbeloa, sans participer à la Coupe du monde.

Mais la situation a beaucoup changé après l'arrivée de Mourinho à Santiago Bernabéu, lui qui avait déjà travaillé avec lui à la Roma.

Huijsen a déclaré, dans des propos accordés au site officiel du Real Madrid : « Je suis en bonne forme et je joue bien, le mérite revient à Mourinho car il me suit de près et je m'efforce de donner le meilleur de moi-même. »

Il a ajouté : « Mourinho me demande, comme les autres entraîneurs, d'être fort dans le duel offensif, dans l'interception des ballons et dans les duels individuels. Il me met beaucoup de pression et je considère que cela m'est bénéfique. Je le connais déjà, il m'a aidé à progresser et je lui en resterai reconnaissant. »

De son côté, Mourinho a salué la progression du joueur après la victoire face à Malaga et a déclaré : « Le plus important pour un axe défensif, c'est la force, la constance, la victoire dans les duels et le fait de donner confiance à l'équipe. Il a beaucoup progressé en peu de temps. »

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