Hugo Lloris et Tottenham, c'est terminé ! (Officiel)

Tottenham a officialisé samedi, le départ d’Hugo Lloris du club après 11 années de bons et loyaux services.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Hugo Lloris n’est plus un joueur de Tottenham. L’ancien international français quitte les Spurs après avoir passé tout son temps en Angleterre depuis son départ de la France et de l’Olympique Lyonnais.

Getty

Hugo Lloris file en MLS

Absent des terrains depuis le 23 avril dernier et une défaite contre Newcastle, Hugo Lloris va enfin pouvoir remettre ses gangs. Le champion du monde 2028 a paraphé un contrat d’un an le Los Angeles FC en Major League Soccer samedi. La franchise californienne sera le quatrième club d’Hugo Lloris après l’OGC Nice, l’OL et Tottenham.

Chez les Spurs où il aura disputé 447 matchs en onze ans, le gardien français avait été écarté depuis plusieurs mois. Censé partir depuis l’été dernier, Hugo Lloris est finalement resté à Londres mais n’a eu droit à aucune minute cette saison. En MLS où il retrouvera un certain Lionel Messi, dans la même position, que lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 (défaite de la France aux t.a.b. contre l’Argentine, ndlr), Hugo Lloris va pouvoir oublier son calvaire en Angleterre ces derniers mois.

Le film de la triste fin de l’histoire d’amour entre Lloris et Tottenham

Hugo Lloris avait encore un an de contrat avec Tottenham lorsque les dirigeants des Spurs lui ont ouvert la porte de la sortie, à sa propre demande en 2022. L’ancien capitaine de l’Equipe de France, après avoir annoncé sa retraite internationale, voulait aussi changer d’air après 11 années passées dans la capitale anglaise. Malheureusement, le champion du monde 2018 ne trouvera pas de point de chute bien qu’ayant été associé à plusieurs clubs durant le mercato estival dont l’OGC Nice, son club formateur.

Teamtalk

Ce dénouement avait mis Tottenham dans l’embarras et le club était prêt à mettre Lloris au placard. Mais les Spurs ont finalement changé d’avis et ont inscrit le gardien français dans la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Premier League cette saison. Mais sous le nouvel entraineur des Spurs, Ange Postecoglou, a fait de Guglielmo Vicario, son gardien titulaire et Fraser Forster, le No2, écartant ainsi Hugo Lloris. Une situation compliquée pour le joueur le plus capé de l’Equipe de France (145 sélections), qui a été récemment associé à Newcastle pour pallier l’absence de Nick Pope, forfait pour plusieurs mois. Finalement, c’est aux Etats-Unis que Hugo Lloris va rebondir. A l’instar des Spurs, le Los Angeles FC a également annoncé l’arrivée du Français sur leurs réseaux sociaux.