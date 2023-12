Premier League : Enfin un point de chute pour Hugo Lloris

Disparu des radars depuis plusieurs mois, Hugo Lloris a enfin trouvé une porte de sortie.

Autorisé par Tottenham à négocier avec d’autres clubs cet été, Hugo Lloris n’a toujours pas trouvé de club. L’ancien international français a repoussé plusieurs offres en Europe, tout comme dans le Golfe, pour finalement rester à Londres. Non utilisé cette saison par l’entraineur des Spurs, Ange Postecoglou, Hugo Lloris pourrait bientôt rebondir dans un autre club.

Lloris – Tottenham, une fin amère

Hugo Lloris avait encore un an de contrat avec Tottenham lorsque les dirigeants des Spurs lui ont ouvert la porte de la sortie, à sa propre demande. L’ancien capitaine de l’Equipe de France, après avoir annoncé sa retraite internationale, voulait aussi changer d’air après 11 années passées dans la capitale anglaise. Malheureusement, le champion du monde 2018 ne trouvera pas de point de chute bien qu’ayant été associé à plusieurs clubs durant le mercato estival dont l’OGC Nice, son club formateur. Ce dénouement avait mis Tottenham dans l’embarras et le club était prêt à mettre Lloris au placard. Mais les Spurs ont finalement inscrits le gardien français dans la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Premier League cette saison. Toutefois, le nouvel entraineur ne compte pas sur l’ancien capitaine des Spurs et a fait de Guglielmo Vicario, son gardien titulaire et Fraser Forster, le No2. Malgré cette mise à l’écart, Hugo Lloris conserve encore une certaine cote en Premier League.

Hugo Lloris va se relancer en Premier League

Il est peu probable de voir Hugo Lloris sous les couleurs de Tottenham cette saison. La hiérarchie est déjà claire et les Spurs comptent toujours se débarrasser du Français. Non désireux de raccrocher, Hugo Lloris pourrait faire son retour sur les terrains très bientôt. Selon le Daily Mirror, Newcastle, aurait fait de l’ancien niçois, une priorité pour le mercato hivernal. En effet, les Magpies seront privés de leur gardien No1, Nick Pope, pour une longue durée après la blessure de ce dernier. Ainsi, même si l’entraineur, Eddie Howe, a annoncé que Martin Dubravka, serait le titulaire, Newcastle pourrait compter sur un gardien d’expérience sur le banc et éventuellement sur les terrains en cas de besoin. Selon les informations, Hugo Lloris devrait être prêté par les Magpies jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, en cas d’échec de l’opération, Newcastle aurait coché les noms de David De Gea, libre et Keylor Navas, en manque de temps de jeu au PSG.