Hugo Ekitike au PSG, c’est fait

Le PSG vient de s’offrir les services du jeune attaquant de Stade De Reims, Hugo Ekitike.

Le PSG tient sa deuxième recrue estivale. Après le Portugais Vitinha, et comme GOAL l’annonçait vendredi, le club champion de France a bouclé l’arrivée du jeune attaquant français Hugo Ekitike. Ce dernier arrive en provenance de Reims. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Cette formule a été privilégiée afin de rester dans les clous du fair-play financier. Son prix a été évalué à 35M€ (dont 6,5M€ de bonus) et une partie de ce montant sera quand même payée cette saison d’après nos informations.

Considéré comme l’un des grands espoirs français et même mondiaux à son poste, Ekitike était l’une des priorités de la nouvelle direction et en particulier de Luis Campos, le conseiller sportif. Son recrutement s’inscrit dans la volonté du club de donner un visage un peu plus français à l’effectif pro.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️



L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Ekitike "fier" de rejoindre le PSG

Ekitike (20 ans), qui totalise 26 matches et 10 buts dans l’élite française, n’est d’ailleurs que le 11e joueur recruté en Ligue 1 par le PSG depuis le début de l’ère QSI. En comparaison, il y en a eu 55 enrôlés à l’étranger.

Après avoir signé son contrat, la nouvelle recrue francilienne a fait part de sa satifaction et de son bonheur de faire partie de la meileure équipe française : « Paris, c’est le choix du cœur ! Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le PSG. C’est une immense fierté d’être ici. »

Ekitike va s’envoler avec sa nouvelle équipe pour la tournée au Japon. On devrait à l’occasion le voir à l’œuvre pour la première fois avec les champions de France.