Hugo Borst menacé après des propos musclés sur Ruben van Bommel

Hugo Borst est menacé en ligne après ses déclarations du week-end dernier sur Ruben van Bommel, écrit-il dans sa chronique pour le Algemeen Dagblad.

Van Bommel s’est durement jeté sur Aaron Bouwman dans les derniers instants du duel entre l’Ajax et le PSV (1-3), après quoi le défenseur de l’Ajax est resté blessé. L’arbitre Sander van der Eijk a sanctionné le joueur du PSV d’un carton jaune, tandis que le VAR Pol van Boekel n’est pas intervenu.

Borst était présent sur le plateau d’ESPN et a même parlé de « tentative de meurtre ». Il estimait alors, et l’estime toujours, que l’attaquant du PSV doit chercher de l’aide. L’entraîneur Peter Bosz a ensuite pris la défense de Van Bommel et a jugé que Borst allait beaucoup trop loin dans ses critiques.

Une semaine plus tard, Borst revient dans sa chronique dans l’AD sur ses déclarations sur ESPN. Le journaliste affirme même avoir été menacé en ligne à la suite de ces propos.

« Des gens vous menacent, mais ne tiennent pas leurs promesses. Ils s’agacent, puis créent un compte anonyme et déversent leur haine. Ensuite, leur vomi se retrouve sur internet et, espérons-le, ils s’en sont débarrassés », écrit-il.

Borst n’a absolument pas peur. « Les gens qui veulent vraiment vous faire du mal ne vous menacent pas. Ils le font, tout simplement, sans prévenir. Tout le monde est menacé et insulté. Même les gens gentils », poursuit-il.

« L’insulte et la menace sont soumises à une dévaluation. Il ne faut pas se laisser atteindre. Laissez tomber, profitez de la vie », conclut-il dans son article dans l’AD.