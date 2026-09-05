Hugo Borst est exaspéré par Tolu Arokodare : « Ça me rend vraiment dingue ! »

Hugo Borst s’est fortement agacé de Tolu Arokodare avant Ajax - PSV. Dans l’émission VriendenLoterij Eretribune sur ESPN, on a vu l’attaquant de l’Ajax prier sur le terrain, les yeux fermés et les mains tendues devant lui. « Ça me rend vraiment dingue », a lâché Borst.

En évoquant l’Ajax et en voyant les images de Tolu en train de prier, Borst déclare : « Pourquoi dois-je regarder ça, d’ailleurs ? Ça m’irrite au plus haut point. J’ai déjà eu une conversation avec Dennis Bergkamp au sujet de la foi. Et il m’a dit que lorsqu’il marque, il remercie Dieu intérieurement. Point final. »

« Et j’aimerais m’en tenir à ça. Ça me rend vraiment dingue. Toute cette folie religieuse qui souffle sur le monde du football. Avant, on te tirait du lit tôt le dimanche matin et il y avait encore un de ces dingues devant la porte qui venait vendre l’Évangile. »

« C’est aussi une manière de mettre le pied dans la porte. Je suis quelqu’un de très porté sur la science, et tant qu’il n’aura pas été scientifiquement établi que Dieu existe, j’aimerais en rester là. En soi, ce garçon peut le faire, mais je trouve qu’il pourrait en faire un peu moins. »

Karim El Ahmadi, également présent sur le plateau, réagit : « Chacun choisit de le faire à sa manière. Et je pense qu’il ne fait absolument de mal à personne s’il veut le faire comme ça. Franchement, je n’en fais pas toute une histoire. Il fait comme il veut. »

Borst n’est pas tout à fait d’accord. « Tu sais que c’est dans l’espace public. Il y a des caméras, c’est filmé. En tant que non-croyant, je trouve parfois cela choquant, parce que c’est trop. J’ai énormément de respect pour les gens qui croient. Mieux encore : cela me semblerait même très agréable de pouvoir s’appuyer sur quelque chose en quoi l’on croit. »

« Je n’ai absolument rien contre ça. Mais je trouve qu’il y a, au sens figuré, un pied dans la porte au moment où tu en inondes le public, et que cela devient aussi du théâtre, comme avec Wout Weghorst », conclut Borst.