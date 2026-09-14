Les supporters de l’AS Roma n’ont pas apprécié le remplacement de Donyell Malen face au Torino. L’attaquant a marqué en première période, mais il a de nouveau été sorti après une heure de jeu par l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

Des sifflets sont descendus du parcage visiteurs du Stade olympique de Turin lorsque Malen a été remplacé à la 58e minute. Les fans de l’AS Roma ont énormément d’estime pour le Néerlandais, meilleur buteur de Serie A avec six buts.

Après la rencontre, Gasperini a donné des explications au micro de DAZN. « C’était notre troisième match en huit jours. Dans ce cas, on ne peut pas laisser les joueurs enchaîner systématiquement quatre-vingt-dix minutes. Si nous parvenons à leur offrir vingt à trente minutes de repos, cela peut faire la différence sur le long terme. »

« Les joueurs derrière Malen doivent eux aussi franchir un cap et être prêts à avoir de l’importance. C’est ainsi que l’équipe devient plus forte », ajoute le vainqueur du leader de la Serie A.

Malgré les nombreux changements, Gasperini s’est montré dithyrambique au sujet de Malen. « C’est formidable pour les supporters et pour tous ceux qui aiment le football de voir des champions comme Malen et Dybala jouer ensemble. Ils peuvent créer quelque chose à partir de rien. »

« Il est clair que ces deux joueurs possèdent individuellement une qualité immense. Mais en duo, ils se complètent aussi. Ils se trouvent parfaitement et créent ainsi des buts dans beaucoup de matches », a conclu l’entraîneur satisfait de l’AS Roma.