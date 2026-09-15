Howard Webb, président de la commission des arbitres de l'organisme « Pro Ref » chargé de la gestion des arbitres de la Premier League anglaise, s'est exprimé pour la première fois officiellement afin d'évoquer les coulisses de la décision arbitrale controversée qui a conduit à la validation du but d'Erling Haaland en faveur de Manchester City lors du derby de dimanche dernier au stade d'Old Trafford.

Le but avait d'abord été refusé pour un hors-jeu signalé sur l'attaquant de City, avant que la technologie vidéo (VAR) n'intervienne pour annuler le lever de drapeau et valider le but, malgré la présence de son coéquipier Enzo Fernández en position de hors-jeu manifeste et son implication directe dans l'action, ce qui a poussé l'organisme à reconnaître officiellement l'existence d'une grave erreur dans l'attribution du but.

S'exprimant lors du premier épisode de l'émission « Match Officials Mic'd Up », qui a diffusé les enregistrements audio entre les arbitres de la rencontre et la salle vidéo, Webb a déclaré, selon les propos rapportés par le site officiel de la Premier League : « Nous avons ressenti l'importance de reconnaître l'erreur dans cette situation ; nous savons qu'Erling Haaland, qui a été sanctionné par le lever de drapeau sur le terrain, n'était pas en position de hors-jeu, mais nous savons aussi qu'Enzo Fernández était hors-jeu et qu'il a interféré de manière quasi certaine avec la défense de Manchester United, et très probablement avec le gardien également. »

Webb a ajouté, exprimant son amertume : « J'ai ressenti une grande déception face à ce résultat, et tout le monde partage ce sentiment, à commencer par le corps arbitral lui-même ; ils sont fiers de leur travail et éprouvent actuellement de la douleur après cette défaillance, et ils ne seront pas affectés à la direction des matches jusqu'à la fin de la trêve internationale. »

Webb a révélé le contact direct établi avec la direction de Manchester United, en déclarant : « Nous avons pris contact avec Manchester United et reconnu l'erreur, comme nous le faisons toujours lorsque de telles choses se produisent. Ces erreurs ne se répètent pas souvent, mais nous tenons à la transparence et à la clarté ; c'est pourquoi nous avons fait écouter les enregistrements audio et visionner les images vidéo aux responsables du club pour leur expliquer exactement ce qui s'est passé, et nous allons réexaminer cette situation afin de comprendre le dysfonctionnement procédural qui nous a empêchés d'aboutir à la bonne décision. »

Au sujet de la raison technique qui établit le hors-jeu de Fernández bien qu'il n'ait pas touché le ballon, Webb a expliqué : « Fernández n'a effectivement pas touché le ballon, et n'a donc pas commis la notion directe de hors-jeu par le contact, mais la règle sanctionne le hors-jeu même sans contact ; car à l'arrivée du centre, on voit Fernández s'élancer clairement vers le ballon et s'en rapprocher considérablement. »

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Il a poursuivi en expliquant l'impact direct sur le défenseur et le gardien de United : « Cet élan a directement affecté le défenseur Lisandro Martínez, situé à proximité, en l'empêchant d'intervenir et de dégager le ballon, et il a également affecté le gardien Senne Lammens, qui n'a pas pu s'élancer de manière naturelle, ou qui s'est préparé à l'éventualité d'une collision avec Fernández, ce qui l'a fait sortir de sa position correcte lorsque le ballon est passé devant Fernández et que Haaland l'a envoyé dans les filets. »

Quant à la raison pour laquelle l'arbitre vidéo a négligé l'interférence de Fernández, Webb a déclaré : « Lorsque l'arbitre VAR a commencé son examen, la technologie de hors-jeu semi-automatique lui a révélé que Haaland était en position régulière avec une marge de 3 centimètres grâce à la couverture du défenseur Patrick Dorgu de l'autre côté, et c'est là que l'arbitre est tombé dans le piège d'une concentration excessive sur Haaland, et a présumé que le but était tout à fait valable. »

Webb a poursuivi en dévoilant les coulisses de la défaillance dans la salle technique : « Lors de la relecture de l'action via l'application complète, l'arbitre n'a pas évalué l'impact total de la position de Fernández ; il s'est contenté de vérifier s'il avait touché ou non le ballon pour le transmettre à Haaland. À ce moment-là, il a été atteint de ce que l'on appelle une "vision étroite", et s'est entièrement concentré sur Haaland, alors que le reste du personnel de la salle aurait dû intervenir pour le sortir de ce tunnel étroit, ce qui malheureusement ne s'est pas produit. »

Dans le même contexte, Webb a défendu la décision de l'arbitre Michael Oliver d'expulser Phil Foden, le joueur de City, après son coup de pied sur Bruno Fernandes, rejetant les demandes visant à expulser également le Portugais, et précisant : « Le geste de Fernandes relevait davantage de l'imprudence que d'un comportement violent ; car le comportement violent nécessite l'usage d'une force excessive ou d'une brutalité, et en examinant l'action à vitesse normale, on ne retrouve pas ces éléments, si bien que la faute ne justifiait qu'un carton jaune. »

Le président de la commission des arbitres a souligné qu'il n'y avait pas de marge pour une intervention de la VAR afin de réclamer un avertissement pour Fernandes, l'arbitre ayant vu l'action sur le terrain et pris sa sanction administrative à l'encontre de Foden.