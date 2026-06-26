Le sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne, Hossam Hassan, a adressé un message à l’ancienne star des Pharaons, Mohamed Abou Treika, lors d’une interview accordée à la chaîne « beIN Sports », pour laquelle travaille la légende d’Al-Ahly.

Hossam Hassan a déclaré : « Je salue tout le monde dans le studio, mais tout particulièrement Mohamed Abou Trika, qui est un frère formidable et qui m’est très cher. J’étais ravi de l’avoir à mes côtés lorsque nous avons participé ensemble à la Coupe d’Afrique des nations 2006. »

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L’entraîneur des Pharaons a ajouté : « Je remercie Abou Treika pour son soutien et l’amour qu’il porte à la sélection égyptienne. »

Les Pharaons préparent actuellement leur match face à l’Iran, prévu samedi matin (heure de Greenwich), lors de la troisième journée du groupe 7 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons comptent quatre points, après leur nul inaugural face à la Belgique (1-1) et leur succès contre la Nouvelle-Zélande (3-1).

L’Iran pointe à la deuxième place avec deux unités, devançant la Belgique (troisième, même total) à la différence de buts, tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche d’un point.