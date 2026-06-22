Hossam Hassan dévoile un message ferme pour sanctionner la Nouvelle-Zélande

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, s’est félicité de cette précieuse victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde 2026.

Les Pharaons prennent ainsi la tête du groupe 7 avec 4 points, deux de plus que la Belgique et l’Iran, tandis que la Nouvelle-Zélande, bon dernier, ne compte qu’un seul point.

« Je remercie les supporters présents aujourd’hui, j’avais l’impression d’être en Égypte », a-t-il déclaré à beIN SPORTS.

Il a ajouté : « Je remercie également le peuple égyptien, et je rends grâce à Dieu de leur avoir fait plaisir en battant la Nouvelle-Zélande. »

« À qui revient le mérite principal de ce succès ? À Dieu d’abord, puis aux moyens que nous avons mis en œuvre, et enfin au peuple égyptien, qui nous a accordé une grande confiance et qui croit fermement en cette équipe. »

Il a également salué le travail du staff technique et d’Ibrahim Hassan, qui a su instaurer une discipline irréprochable et un grand respect au sein du groupe.

Dans des déclarations recueillies par l’agence Reuters, il a révélé avoir lancé à ses joueurs, à la mi-temps de la rencontre face aux Kiwis, qu’ils ne remettraient les pieds sur la pelouse qu’à condition d’être prêts à tout donner pour offrir la victoire à leur public fidèle.

Son discours a porté ses fruits : menés au score, les Pharaons ont finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-1.

« À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que nous ne remettrions pas les pieds sur la pelouse tant que nous ne serions pas parfaitement décidés à l’emporter, et que notre seule boussole devait être la fierté que nous inspire ce public », a expliqué l’entraîneur des Pharaons.

Il a ajouté : « À la famille du football égyptien, nous avions besoin de temps pour renforcer notre confiance, exploiter nos points forts et nous remémorer notre parcours vers la qualification, sans oublier le travail acharné accompli par les générations précédentes qui ont tenté de créer de telles opportunités. »

Il a conclu : « Je voulais que cette génération forge son propre avenir et trace sa propre voie. Nous entendons continuer à progresser, aussi bien dans notre championnat national qu’au niveau continental. »

Mohamed Salah, auteur d’un but et d’une passe décisive, a été l’artisan majeur de ce renversement, tandis que l’équipe égyptienne montrait un bien meilleur dynamisme et une plus grande fluidité offensive après la pause.

Hossam Hassan a ajouté : « Salah a beaucoup travaillé sur le terrain, et c’est important de le souligner… Je suis peut-être le premier entraîneur à lui offrir un poste à la mesure de sa dangerosité, de ses capacités et de ses atouts. Nous avons peaufiné plusieurs aspects, et je suis certain qu’il peut encore élever son niveau. »