Alejandro Baldé, l'arrière du Barça, traverse une période difficile, puisqu'il n'a disputé aucun match avec le club catalan cette saison.

Le journal Sport a rapporté que l'entraîneur Hans Flick préfère s'appuyer, au poste d'arrière gauche, sur Xavi Espart et Joao Cancelo, laissant Baldé se retrouver dans une zone grise épineuse.

Le Barça a placé Baldé sur le marché des transferts estival, après une saison difficile marquée par les blessures, puisqu'il a manqué 10 matchs en raison de problèmes physiques.

Manchester United a manifesté son intérêt pour le recruter à la fin de la période des transferts estivale, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord financier. À cela s'ajoute le fait que le joueur, dont le contrat court jusqu'en 2028 et comporte une clause libératoire d'un milliard d'euros, n'avait pas la moindre intention de quitter le Barça.

Flick a écarté Baldé de la liste du premier match de Liga face à Elche, car il ne le jugeait pas suffisamment à son poste et l'a relégué très en retrait, Xavi Espart et Joao Cancelo le devançant au poste d'arrière gauche.

De fait, Baldé n'est pas encore apparu sous le maillot de l'équipe cette saison. Il est, aux côtés de Bryan Fariñas, le seul joueur non blessé des lignes de champ à n'avoir toujours pas joué cette saison, tout comme les deux gardiens remplaçants, Livakovic et Szczesny, ainsi que Frenkie de Jong et Bardghji, qui souffrent de blessures de longue durée.

De son côté, Deco, le directeur sportif du Barça, a analysé la situation de Baldé lors d'un entretien à la radio RAC1, où il a déclaré : « Il ne s'est rien passé, c'est notre joueur. Il a 22 ans, il a un grand avenir devant lui et un contrat avec le meilleur club du monde. Il doit se battre pour jouer. »

Il a poursuivi : « Baldé a été touché par des blessures, mais il était impressionnant il y a deux ans. Si Baldé est en bonne condition, il est difficile qu'il ne joue pas avec le Barça. »

La situation actuelle de Baldé au sein de l'équipe diffère nettement de celle qu'il vivait il y a un an. Lors de la saison 2025-2026, l'arrière avait débuté comme titulaire lors des trois premiers matchs de Liga, disputant 222 minutes au cours de ceux-ci.

Flick l'a également laissé sur le banc pendant tout le match à seulement 5 reprises, soit un match de plus que le nombre de fois où cela s'est produit au cours de la saison actuelle, alors que le mois de septembre n'en est qu'à ses débuts.

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