Le milieu de terrain canadien Ismaël Koné a subi une fracture à la jambe lors de la rencontre Canada-Qatar, après une intervention d’Assim Omer Madibo.

Le milieu de terrain a immédiatement compris que sa jambe était cassée, et ses coéquipiers se sont précipités pour l’entourer. Le joueur de Sassuolo a été évacué sur civière sous une ovation du public. Aucun ralenti de l’action n’a été diffusé par la régie.

Visiblement bouleversé, Madibo a d’abord écopé d’un carton jaune avant de recevoir un carton rouge, contraignant le Qatar à terminer la rencontre à neuf.

Plus tôt dans la rencontre, Homam Al-Amin avait déjà été exclu pour avoir fauché un adversaire lancé en profondeur.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Canada mène 4-0. Jonathan David a marqué deux fois, l’ancien joueur du Feyenoord Cyle Larin une fois, et Nathan Saliba a inscrit le quatrième but sur coup franc, avant de rendre hommage à son coéquipier en brandissant son maillot.

NOS

Mise à jour : Koné souffre d’une fracture du péroné et du tibia, comme l’a rapporté Fabrizio Romano quelques heures après le match. Il devra subir une opération.

Après la rencontre, Madibo s’est rendu dans les vestiaires pour présenter ses excuses.