On peut presque sentir l’odeur des hot-dogs grillés et percevoir l’excitation monter d’un cran. Avant de faire le plein de provisions et de libérer votre agenda pour le reste de la journée, un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.





Même s’il n’y a pas de matchs en direct aujourd’hui, le programme officiel de diffusion et les horaires des rencontres sont déjà définitivement fixés. Comme ce tournoi historique à 48 équipes est co-organisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les supporters qui regardent depuis le fuseau horaire du Centre sont gâtés.

Fini les réveils à 2 h du matin ou les streaming discrets sous le bureau, comme lors des éditions européennes ou asiatiques. Cette fois, les abonnés au fuseau central (CT) profiteront d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café en fin de matinée, d’autres pendant la pause déjeuner et des doubles affiches en prime time le soir.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure de Montréal pour cette semaine d’ouverture très attendue.

📅 Coupe du monde 2026 : résultats des matchs de la semaine d’ouverture (heure du Centre)

Ces journées d’ouverture historiques offrent un aperçu concret du fonctionnement de ces créneaux horaires en temps réel. Voici comment se sont déroulés les matchs très médiatisés de la semaine d’ouverture sur les différentes chaînes, désormais mis à jour avec les scores finaux :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (CT) / Résultat Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud Mexique 2 - Afrique du Sud 0 Stade de Mexico Diffuseurs : FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2, République tchèque 1 Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada 1, Bosnie-Herzégovine 1 Canada 1, Bosnie-Herzégovine 1 Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay États-Unis 4, Paraguay 1 Stade SoFi (Los Angeles) Diffuseurs : FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse Qatar 1-1 Suisse Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc Brésil 1, Maroc 1 New York et New Jersey FS1

Haïti 0, Écosse 1 Haïti 0, Écosse 1 Stade de Boston FS1

Australie - Turquie Australie 2, Turquie 0 BC Place (Vancouver) FOX Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao Allemagne 7, Curaçao 1 Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2, Japon 2 Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire - Équateur Côte d’Ivoire 1, Équateur 0 Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie Suède 5, Tunisie 1 Stade de Monterrey FS1

Les créneaux horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure centrale)

Au cours de cette phase de groupes qui comptera pas moins de 72 matchs, les rencontres seront échelonnées de manière séquentielle afin de permettre aux fans de football de suivre autant de matchs consécutifs que possible. Si vous êtes en train d’organiser votre emploi du temps de télétravail pour l’été ou de planifier vos plages horaires, voici les créneaux récurrents à prendre en compte :

La tranche horaire de fin de matinée (11 h 00 / 12 h 00 CT) : le flux d’arrière-plan idéal à diffuser sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails du matin ou que vous vous préparez à aller déjeuner.

La Séance de Milieu d’Après-Midi (14 h / 15 h / 16 h, heure du Centre) : une parenthèse idéale en pleine journée de travail pour clore votre service en douceur, au rythme du football international de haut niveau.

La case horaire d’après-travail/dîner (17 h / 18 h / 19 h HE) : des affiches de premier plan diffusées en pleine heure de grande écoute, juste quand vous rentrez chez vous et vous installez pour la soirée.

La séance de prime time (20h00 / 21h00 / 23h00, heure du Centre) : des affiches à enjeu élevé disputées sur la côte ouest, à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire du Centre

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision par câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et offre un enregistrement cloud illimité, pratique pour sauvegarder un match de 14 h pendant une réunion client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Tubi , service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.