La sélection marocaine a poursuivi son parcours remarquable dans la phase finale de la Coupe du monde en se qualifiant pour les quarts de finale de l’édition 2026, grâce à une victoire méritée 3-0 face au Canada, confirmant que son exploit historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar n’était pas un simple coup d’éclat, mais bien la première marche d’une ascension vers les sommets mondiaux.

Selon les données d’Opta, le Maroc devient la 14e sélection à atteindre au moins deux fois les quarts de finale depuis l’instauration du format à élimination directe en 1986, rejoignant ainsi l’élite mondiale : le Brésil (9 fois), l’Allemagne (9 fois), l’Argentine (8 fois), la France (7 fois), l’Italie (5 fois), les Pays-Bas (5 fois), l’Angleterre (4 fois), l’Espagne (4 fois), la Croatie (3 fois), le Portugal (3 fois), la Belgique (3 fois), l’Uruguay (3 fois), le Maroc (2 fois) et la Suisse (2 fois).

Grâce à cet exploit, les « Lions de l’Atlas » deviennent la première sélection africaine et arabe de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre les quarts de finale à deux reprises. Ils avaient déjà marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en se qualifiant pour les demi-finales, devenant ainsi la première équipe hors d’Europe et d’Amérique du Sud à atteindre ce stade, avant de réitérer sa présence parmi les huit meilleures équipes lors de l’édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, confirmant ainsi la pérennité du projet footballistique marocain et son ascension fulgurante sur la scène internationale.