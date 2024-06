Hongrie - Suisse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Figurant dans le groupe du pays hôte, la Hongrie et la Suisse n’ont pas de temps à perdre et vont chercher à démarrer l’Euro avec brio.

Après le match d’ouverture de l’Euro entre l’Allemagne et l’Ecosse, une autre rencontre du Groupe A se joue ce week-end. Du côté de Cologne, la Suisse va défier la Hongrie dans un duel d’outsiders. Les deux sélections ne viseront rien d’autre que les 3 points.

Au 21e siècle, La Nati est devenue une habituée du tournoi continental. Elle n’a raté que l’édition 2012. Néanmoins, elle n’a jamais fait mieux qu’une place de quart de finaliste. C’était lors de la dernière édition, quand elle a notamment sorti la France en 8es de finale. Cette année, sous la houlette de Murat Yakin, l’objectif est de faire mieux.

La Suisse part favorite

Avec un groupe rajeuni, les Helvètes s’avancent un peu dans l’inconnu. Néanmoins, le calendrier leur propose une entame en douceur avec cette opposition face au voisin magyar. Ces derniers ont réussi à franchir le cap des poules lors des deux dernières éditions de la compétition, mais ils auront fort à faire pour signer une performance comparable cette année. Surtout, s’ils venaient à composer sans leur maitre à jouer Dominik Szboloszai, légèrement blessé lors du dernier match amical.

On notera que la rencontre de ce samedi ne sera que la deuxième fois que la Hongrie et la Suisse s'affrontent dans un tournoi majeur. La première c’était lors de la Coupe du monde de 1938 et les Hongrois l’avaient alors emporté 2-0. L’avantage psychologique est cependant contrebalancé par le fait que La Nati a gagné les deux derniers matches face aux Hongrois, signant au passage 8 buts. De quoi présager d’ailleurs une rencontre spectaculaire au RheinEnergie Stadion.

Horaire et lieu du match

Samedi 14 juin 2024

A 15 heure, heure française

Stade : RheinEnergie Stadion (Cologne)

Groupe A de l’Euro

Hongrie – Suisse

Les compos probables de Hongrie – Suisse

Hongrie : Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Vargas

Suisse : Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Vargas; Amdouni

Sur quelle chaine suivre le match Hongrie - Suisse ?

La rencontre entre la Hongrie et la Suisse sera à suivre ce samedi à partir de 15h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming grâce à BeIN Connect ou via l’application MyCanal.