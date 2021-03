Un ancien de l'AC Milan explique pourquoi Balotelli a échoué

Un ancien de l’AC Milan, en l’occurrence Keisuke Honda, a expliqué pourquoi Mario Balotelli n’a pas réalisé la carrière qu’on lui promettait.

Mario Balotelli se produit actuellement en D2 italienne avec la formation de l’AC Monza. Adrian Galliani lui a offert l’opportunité de se relancer en l’accueillant au sein de cette formation alors qu’il était libre après la rupture de son contrat avec Brescia. Il y a quelques années, personne n’aurait parié sur le fait que l’international transalpin (36 sélections) se retrouverait dans l’antichambre de la Serie A.

Balotelli, dont on disait le plus grand bien au tout début de son parcours professionnel, est tombé bien bas et c’est un euphémisme de dire que sa carrière n’a pas emprunté le chemin attendu. Une drôle de trajectoire, mais qui finalement ne surprend pas grand monde.

Un certain Keisuke Honda pense, par exemple, que « Super Mario » n’a pas fait grand-chose pour éviter la dégringolade qu’il a connue. Pour lui, c’était même prévisible au vu du manque de rigueur que le joueur affichait alors qu’il était dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.

« Balotelli a abandonné trop vite »

Honda a évolué brièvement Balotelli lors de la saison 2015/2016. Il se souvient d’un footballeur doué balle au pied, mais qui faisait preuve d’une alarmante nonchalance ainsi que d’une réticence à répéter les efforts. En somme, il ne se donnait pas à fond pour pouvoir aller haut.

« Il a un énorme talent, mais il n'a rien fait pour s'améliorer, a indiqué l’ex-international japonais dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. Je voulais changer sa routine quotidienne en lui disant : «Mario, fais-moi confiance. Si tu veux devenir le meilleur, tu dois t’entrainer dur ». Il m'a regardé avec un visage impassible et le lendemain, il s'est présenté au gymnase avec une avance de 40 minutes. Le jour suivant également. Mais le troisième jour, il s'ennuyait déjà et il a abandonné. C'est tout Mario ».

Pour rappel, Balotelli a connu un passage de trois saisons dans le championnat français (entre 2016 et 2019). Il y a disputé un total de 91 rencontres et marqué 51 buts.