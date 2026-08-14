Le Rat Verlegh Stadion a été le théâtre de l’émotion vendredi soir. Le NAC Breda s’est incliné 0-2 face au VVV-Venlo en Keuken Kampioen Divisie, mais c’est surtout l’impressionnant hommage à Bob Maaskant et le vibrant témoignage de soutien à Mats Seuntjens et à sa compagne Elba qui ont profondément marqué les esprits. Ailleurs, Jean-Paul N'Djoli a de nouveau crevé l’écran avec Heracles Almelo : la recrue phare a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 contre le FC Den Bosch et, avec quatre réalisations après deux journées, il est seul en tête du classement des buteurs de la Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Avant le premier match à domicile au Rat Verlegh Stadion, l’ancien entraîneur du NAC Bob Maaskant, décédé, a été honoré de manière impressionnante avec une minute de silence.

Edhy Zuliani a ouvert le score dès la quatrième minute en repiquant depuis le côté avant de décocher une frappe imparable dans le petit filet opposé. Peu après la pause, le milieu de terrain du VVV a encore frappé. Lars de Blok a percé sur le côté gauche et a servi Zuliani d’un centre pour le 0-2 facile à bout portant.

Après la rencontre, le public du NAC a rendu un hommage bouleversant à Mats Seuntjens et à sa compagne Elba, qui ont récemment perdu leur petite fille nouveau-née. Le couple a été longuement soutenu en chants par les supporters, qui ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Le ciel compte une petite étoile de plus. »

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

Le FC Den Bosch a bien commencé, mais Heracles a progressivement pris l’initiative et a vu Jean-Paul N'Djoli pousser le ballon au fond juste avant la pause pour le 1-0. Le gardien Pepijn van de Merbel a longtemps maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs belles parades et à l’aide de sa transversale. Après la pause, Sebastian Karlsson Grach a égalisé à la 62e minute sur un service du remplaçant Sheddy Barglan.

Douze minutes plus tard, N'Djoli a redonné l’avantage à Heracles en reprenant de la tête un centre légèrement dévié. Karlsson Grach semblait offrir malgré tout un point au FC Den Bosch en fin de match avec le 2-2, mais à peine une minute plus tard, Heracles a encore frappé. À la 89e minute, Tristan van Gilst a profité d’une situation malheureuse côté Den Bosch et a ainsi offert la victoire 3-2 aux joueurs d’Almelo.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Les visiteurs ont rapidement pris les devants grâce à Dario Sits, avant que Keyan Varela n’égalise peu après la pause avec une frappe que le gardien Calvin Raatsie a laissée lui glisser entre les mains. Nicolás Rossi a redonné l’avantage au FC Dordrecht à la 73e minute, sa tentative étant déviée par le remplaçant Sven van der Plas. Le RKC a ensuite poussé pour un assaut final, mais semblait longtemps incapable de revenir à hauteur. Dans la première minute du temps additionnel, le débutant Haye van Gemert a finalement inscrit le 2-2.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

Le FC Eindhoven a pris l’avantage après un quart d’heure de jeu sur un but contre son camp de Milan Hofland. Stan van Dessel a égalisé sur penalty juste avant la pause. Peu après la reprise, Mika de Jonge a repris au fond un centre de Guus Beaumont pour le 2-1. Le MVV semblait se diriger vers une défaite, mais a totalement renversé la rencontre grâce à des buts inscrits à la 90e minute et à la 90e+3. Olivier Dumont a marqué et Jaël Pawirodihardjo a marqué pour les Limbourgeois : 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City a plus que bien entamé son duel face à l’équipe réserve du PSV : après deux minutes, les Flevolandais avaient déjà pris l’avantage grâce à Byron Burgering. Le gardien de Jong PSV, Khadim Ngom, n’a toutefois pas été exempt de tout reproche sur cette action.

Le 1-0 n’est cependant pas resté longtemps affiché au tableau, car les Eindhovenois sont rapidement revenus à hauteur grâce à Fabio Kluit : 1-1. Les espoirs avaient la maîtrise du terrain et se procuraient le plus d’occasions, mais Almere City a repris l’avantage. Cette fois, Burgering s’est mué en passeur et Emmanuel Poku en buteur : 2-1. Dans le temps additionnel, Ferdy Druijf a mis fin à une fin de match tendue d’une tête victorieuse : 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Pour le Roda JC, la victoire contre Helmond Sport était la première de la nouvelle saison. Rien ne le laissait présager après une demi-heure de jeu, puisque les visiteurs de Helmond avaient pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Koen Jansen au Parkstad Limburg Stadion : 0-1.

Cinq minutes après ce but encaissé, l’équipe à domicile a rétabli l’équilibre. Un corner de Mitchel Paulissen a été repris de la tête par Marco Tol : 1-1. Au début de la seconde période, Lucas Beerten a fixé le score final. Il a repris un corner au second poteau pour faire 2-1.







