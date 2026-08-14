Hommage déchirant à Mats Seuntjens en Keuken Kampioen Divisie

Le Rat Verlegh Stadion a été le théâtre de l’émotion vendredi soir. Le NAC Breda s’est incliné 0-2 face au VVV-Venlo en Keuken Kampioen Divisie, mais c’est surtout l’hommage impressionnant à Bob Maaskant et le bouleversant tribut rendu à Mats Seuntjens et à sa compagne Elba qui ont profondément marqué les esprits. Ailleurs, Jean-Paul N'Djoli a de nouveau crevé l’écran avec Heracles Almelo : la recrue phare a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 contre le FC Den Bosch et, avec quatre réalisations après deux journées, il est seul en tête du classement des buteurs de la Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Avant le premier match à domicile au Rat Verlegh Stadion, l’ancien entraîneur du NAC Bob Maaskant, décédé, a été honoré de manière impressionnante par une minute de silence.

Edhy Zuliani a ouvert le score dès la quatrième minute en repiquant depuis le côté avant d’envoyer le ballon hors de portée dans le petit filet opposé. Peu après la pause, le milieu de terrain du VVV a encore frappé. Lars de Blok a débordé sur le côté gauche et a servi Zuliani d’un centre pour le 0-2 facile à bout portant.

Après le match, le public du NAC a rendu un hommage déchirant à Mats Seuntjens et à sa compagne Elba, qui ont récemment perdu leur petite fille nouveau-née. Le couple a été longuement accompagné de chants pleins d’affection de la part des supporters, qui ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Le ciel compte une petite étoile de plus. »

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

Le FC Den Bosch a bien commencé, mais Heracles a progressivement pris l’initiative et a vu Jean-Paul N'Djoli pousser le ballon au fond juste avant la pause pour le 1-0. Le gardien Pepijn van de Merbel a longtemps maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs belles parades et avec l’aide de sa barre transversale. Après la pause, Sebastian Karlsson Grach a égalisé à la 62e minute sur un service du remplaçant Sheddy Barglan.

N'Djoli a redonné l’avantage à Heracles douze minutes plus tard en reprenant de la tête un centre légèrement dévié. Karlsson Grach a semblé offrir au FC Den Bosch le point du nul en fin de match avec le 2-2, mais à peine une minute plus tard, Heracles a encore frappé. Tristan van Gilst a profité à la 89e minute d’une situation malheureuse côté bosschois et a ainsi offert aux joueurs d’Almelo la victoire 3-2.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Les visiteurs ont pris l’avantage très tôt par l’intermédiaire de Dario Sits, avant que Keyan Varela n’égalise peu après la pause d’une frappe que le gardien Calvin Raatsie a laissée glisser entre ses mains. Nicolás Rossi a redonné l’avantage au FC Dordrecht à la 73e minute, sa tentative ayant été déviée par le remplaçant Sven van der Plas. Le RKC a ensuite poussé pour un assaut final, mais a longtemps semblé incapable de revenir à hauteur. Dans la première minute du temps additionnel, le débutant Haye van Gemert a finalement inscrit le 2-2.













FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

Le FC Eindhoven a pris l’avantage après un quart d’heure grâce à un but contre son camp de Milan Hofland. Stan van Dessel a égalisé sur penalty juste avant la pause. Peu après la reprise, Mika de Jonge a repris un centre de Guus Beaumont pour le 2-1. Le MVV semblait se diriger vers une défaite, mais a totalement renversé la rencontre grâce à des buts à la 90e minute et à la 90e+3. Olivier Dumont ont marqué et Jaël Pawirodihardjo ont marqué les buts pour les Limbourgeois : 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City a plus que bien débuté son duel face aux espoirs du PSV : après deux minutes, les Flevolandais avaient déjà pris l’avantage grâce à Byron Burgering. Khadim Ngom, le gardien de Jong PSV, n’a toutefois pas été vruijt sur cette action.

Le 1-0 n’est cependant pas resté longtemps au tableau d’affichage, puisque les joueurs d’Eindhoven sont rapidement revenus à hauteur grâce à Fabio Kluit : 1-1. Les espoirs avaient la maîtrise du terrain et se procuraient le plus d’occasions, mais Almere City a repris l’avantage. Cette fois, Burgering a été le passeur et Emmanuel Poku le finisseur : 2-1. Dans le temps additionnel, Ferdy Druijf a mis fin à une fin de match haletante d’une tête victorieuse : 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Pour le Roda JC, la victoire contre Helmond Sport a représenté le premier succès de la nouvelle saison. Pourtant, cela ne se dessinait pas après une demi-heure de jeu, puisque les joueurs de Helmond avaient pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Koen Jansen au Parkstad Limburg Stadion : 0-1.

Cinq minutes après ce but encaissé, l’équipe à domicile a rétabli l’équilibre. Un corner de Mitchel Paulissen a été repris de la tête par Marco Tol : 1-1. Au début de la seconde période, Lucas Beerten a fixé le score final. Il a poussé au fond un corner au second poteau : 2-1.