La Fédération koweïtienne de football a tenu à saluer le parcours de l’arbitre somalien Omar Artan, après que celui-ci a été empêché de prendre part à la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le arbitre n’a pas pu intégrer la Coupe du monde après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis pour des raisons de sécurité présumées.

Dans un communiqué publié sur son compte X, la Fédération koweïtienne a officialisé la désignation d’Omar Artan pour diriger la rencontre Koweït-Al-Qadsia, programmée le 29 juin.

Cette désignation fait suite à une invitation officielle du président de la Fédération koweïtienne, cheikh Ahmad Al-Youssef Al-Sabah, qui a obtenu une réponse favorable rapide et a reçu les félicitations de la Fédération somalienne.

Dans son communiqué, la Fédération somalienne a chaleureusement salué cette « initiative fraternelle », symbole de la profondeur des liens d’amitié et de confiance mutuelle, et facteur de renforcement des relations sportives bilatérales.

Cette rencontre, qui célébrera le sacre du club du Koweït au championnat national, revêtira donc une dimension festive particulière.

L’UEFA lui avait déjà confié les commandes de la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, confirmant sa réputation sur la scène internationale.