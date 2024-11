Hoffenheim - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Hoffenheim vs Lyon

Ce jeudi, Hoffenheim reçoit l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

A l’instar de la Ligue des champions, le nouveau format de la Ligue Europa se poursuit avec les matchs de la phase de ligue. En effet, la C3 aborde également sa quatrième journée avec des duels alléchants au programme. Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais est en déplacement en Allemagne pour défier Hoffenheim. Un choc qui aura lieu à Rhein-Neckar-Arena (PreZero Arena).

Hoffenheim en quête de rebond

Auteur d’un match nul d’entrée en Ligue Europa contre Midtjylland (1-1) et tombeur du Dynamo Kiev (2-0), le TSG Hoffenheim (18e, 4 points) n’ pas pu trouver la bonne formule au Portugal face au FC Porto (2-0) lors de la troisième journée. Une victoire contre les Gones permettrait aux hommes encadrés par Pellegrino Matarazzo de se remettre sur les rails. Mais les Bleu et Blanc sortent d’un week-end compliqué après une défaite en championnat contre Sankt Pauli (0-2).

L’OL veut se relancer, Lacazette vise un record

De l’autre côté de la ligne de bataille, l’objectif semble le même, à la différence près. L’Olympique Lyonnais qui marchait sur l’eau lors de ses débuts en Ligue Europa, a été freiné au cours de sa troisième sortie. Vainqueurs de l’Olympiakos (2-0) et des Glasgow Rangers (1-4) pour leurs deux premières sorties en Europe, les hommes de Pierre Sage ont été surpris par les Turcs de Besiktas (0-1) au Groupama Stadium pour la troisième journée. Dixième avec ses 6 points au compteur avant la quatrième journée, le club rhodanien compte se relancer et vise en effet une victoire à l’extérieur ce jeudi contre Hoffenheim. Depuis la défaite contre Besiktas, l’OL reste sur deux matchs nuls, notamment contre Auxerre (2-2) et Lille (1-1).

Avec 17 buts en coupe d’Europe avec l’OL, Alexandre Lacazette peut devenir le co-meilleur buteur du club de la Cité des Gaules avec Juninho (18 buts). Faut-il rappeler que l’OL n’a perdu qu’un seul match à l’extérieur cette saison (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite contre Rennes 3-0). Aussi, il est important de rappeler que Lyon n’a jamais affronté de club allemand en Ligue Europa (21 matchs face aux allemands en Ligue des champions).

Horaire et lieu du match

Hoffenheim - Lyon

4e journée de Ligue Europa

Lieu : PreZero Arena (Allemagne)

A 21h française

Les compos probables du match Hoffenheim - Lyon

Hoffenheim : Baumann - Chaves, Stach, Nsoki - Gendrey, Grillitsch, Bischof, Prass - Hlozek, Kramaric, Bülter

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tessmann, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Hoffenheim - Lyon ?

La rencontre entre Hoffenheim et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 07 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.