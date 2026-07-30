Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a reconnu s'être trompé dans ses précédentes déclarations concernant l'avenir du directeur sportif Max Eberl, affirmant qu'il s'est personnellement excusé auprès de lui.

Hoeness avait estimé les chances de maintien d'Eberl, dont le contrat court jusqu'à l'été 2027, à « 60 contre 40 » avant la finale de la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart, ce qui avait été interprété comme une remise en question de l'avenir du directeur sportif au sein du géant bavarois.

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Hoeness a indiqué, dans des déclarations à la chaîne allemande «SPORT1», ce jeudi, qu'il ne s'attendait pas à la publication de l'entretien qu'il avait accordé au magazine « Der Spiegel » juste avant la finale.

Il a déclaré : « Tout d'abord, je dois dire que je me suis énormément fâché contre moi-même. » Il a ajouté qu'il pensait que ses déclarations seraient publiées une semaine plus tard, qualifiant cette croyance de « naïve ».

Il a poursuivi : « Il est clair que mes déclarations leur ont beaucoup plu, car elles ont été publiées dès le samedi matin. Ainsi, je n'ai pas traité Max de la manière appropriée avant le match de la Coupe, et je me suis également excusé auprès de lui. »

Interrogé sur les chances actuelles de maintien d'Eberl à son poste, il a répondu : « Pour le moment, je pense qu'elles sont de 100 %. »

Les raisons de la satisfaction

Hoeness a affirmé que l'une des raisons de sa satisfaction à l'égard d'Eberl était la réussite du Bayern Munich sur le marché des transferts estival pour la deuxième saison consécutive.

Il a souligné qu'Eberl, en collaboration avec l'autre directeur sportif Christoph Freund, a réussi à recruter Nathaniel Brown et Ismaël Saibari, deux joueurs dont le club estimait avoir besoin, et que le conseil de surveillance a approuvé les deux transferts « avec grand plaisir ».

Il a expliqué que la star marocaine, Saibari, avait attiré son attention lors de la Coupe du monde, tandis qu'il a décrit Brown, en provenance de l'Eintracht Francfort, comme un « immense talent », ajoutant : « Il avait des offres d'Angleterre, mais il n'y a jamais réfléchi. Il voulait à tout prix rejoindre le Bayern Munich. J'aime ce genre de joueurs. »

Hoeness a également salué les recettes financières engrangées par le club grâce à la vente de Noel Aséko, Daniel Peretz, Alexander Nübel et Jonah Kusi-Asare.