Hoeneß : Infantino verra les Fidji et le Cap-Vert à la Coupe du monde

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a adressé de vives critiques au président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino, sur fond de polémique autour de ses projets concernant l'avenir des compétitions de la FIFA, affirmant que l'Europe dispose d'une puissance suffisante pour faire échouer tout plan qui ne recueillerait pas son approbation.

Hoeness a déclaré, dans des propos rapportés par le site allemand « sport1 », ce jeudi : « Personnellement, je pense que les Européens ne mesurent pas leur véritable puissance. Toute compétition sans l'Europe ne vaut rien. »

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Il a ajouté : « Si l'Europe s'unit et agit de manière concertée, M. Infantino ne pourra pas faire passer ce plan. »

Il a conclu avec ironie : « Si Infantino veut voir les Fidji contre le Cap-Vert en Coupe du monde, alors qu'il le fasse. »

Les propos de Hoeness interviennent dans un contexte de montée des objections européennes face aux derniers projets d'Infantino, au premier rang desquels celui de vendre une part des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

C'est cette proposition qui a suscité une large vague de critiques au sein du continent européen, sur fond de demandes visant à préserver l'indépendance de la compétition et à ne pas la transformer en actif d'investissement.