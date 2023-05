Historique ! Naples est champion d'Italie !

Naples se rendait à Udine pour le compte de la 33e journée de Serie A ce jeudi soir, avec un titre de champion comme enjeu.

Ce jeudi soir, le Napoli avait rendez-vous avec l'histoire. Les joueurs de Luciano Spalletti n'étaient qu'à 90 minutes de devenir champion d'Italie pour la 3e fois dans l'histoire du club. Un simple match nul suffisait aux Partenopei pour décrocher le graal.

Plus facile à dire qu'à faire... Ainsi, au quart de jeu, ce sont les locaux qui ouvraient le score. Lovric était trouvé dans le bon timing dans la surface par Udogie. Le milieu contrôlait son ballon avant de déclencher une frappe du pied droit qui prenait la direction de la lucarne gauche de Meret. 1-0, Naples était mené.

1-0, c'était le score au repos, mais Naples allait réagir en seconde période par l'entremise d'Osimhen. Le buteur maison du club campanien réceptionnait un ballon dans la surface à la suite d'un corner tiré par Elmas de la droite vers la gauche. Le Napolitain se fendait d'un tir du plat du pied droit sans contrôle au fond des filets. 1-1. Un but précieux.

Galvanisés, les joueurs de Naples retrouvaient la confiance avec ce but. Les transmissions de balle étaient beaucoup plus fluides et rapides. Naples a dominé le reste de la partie et a fini par remporter le Scudetto au coup de sifflet final et au terme d'une saison accomplie !