Higuain ouvre son compteur buts avec Chelsea

Chelsea accueillait ce samedi Huddersfield en Premier League. Titulaire lors de cette partie, Gonzalo Higuain en a profité pour signer sa première réalisation dans ce championnat et aussi avec sa nouvelle équipe londonienne. La carrière d'El Pipita dans la capitale anglaise est maintenant lancée.

À la 16e minute, l'international albiceleste a fait mouche en plaçant un puissant tir croisé à la hauteur de la ligne des 5m50. Jonas Lossl, le gardien de l'équipe adverse, n'a rien pu faire sur ce coup. Après avoir scoré, l'ex-Milanais s'est dirigé vers N'Golo Kanté pour le remercier. Ce dernier lui a délivré un vrai caviar en guise de passe décisive.

37 - Gonzalo Higuain has now scored 37 goals in 37 league appearances under Maurizio Sarri. Connection. #CHEHUD pic.twitter.com/eXK9SYzdjZ