Higuain dévoile la prochaine destination de Suarez

C'est ce que rapporte Diario AS, qui affirme que l'avant-centre uruguayen partira vers de nouveaux horizons lorsque son contrat au Wanda Metropolitano expirera à la fin de cette saison.

Suarez a rejoint l'Atletico en provenance de Barcelone à l'été 2020 et a marqué 21 buts lors de sa première saison pour aider l'Atletico à remporter la Liga. Il a signé un contrat de deux ans lors de son arrivée et il est sur le point de se terminer.

Les États-Unis semblent être une destination probable pour le vétéran.

L'Internacional Miami de David Beckham est intéressé par ses services mais Gonzalo Higuain, qui joue actuellement pour le club de Floride, a affirmé que la vie en MLS n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air.

L'Argentin s'est exprimé sur Twitch.

"Je pensais que je viendrais ici et que je jouerais avec une cigarette à la bouche, mais au lieu de cela, c'est dur", a-t-il déclaré. "C'est un championnat difficile. J'ai appris que la MLS est similaire à l'Italie. Il est plus facile de bien faire en Espagne et en Angleterre, mais si vous ne connaissez pas le championnat en Italie, vous souffrez."

Higuain, 34 ans, est passé par le système de formation de River Plate et a commencé sa carrière avec le club de Buenos Aires. Il a ensuite rejoint le Real Madrid et a passé cinq ans dans la capitale espagnole.

Au cours de sa carrière, il a également représenté Naples, la Juventus, Milan et Chelsea. Il a rejoint l'Internacional de Miami en 2020. International argentin, Higuain compte 75 sélections avec l'Albiceleste.