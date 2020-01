Hertha Berlin-Bayern (0-4) - Le Bayern débute bien l'année

Pour son premier match en 2020, le Bayern Munich l'a emporté sur la pelouse du Hertha Berlin (0-4) et reste à quatre points de Leipzig.

Sérieux et appliqué, le aura attendu la deuxième période pour faire la différence dans la capitale allemande. Les Bavarois profitent de la défaite de M'Gladbach pour récupérer la deuxième place ; Robert Lewandowski a encore marqué.

Si la première mi-temps était à l'avantage des hommes d'Hansi Flick, ces derniers se créaient peu d'opportunités, si ce n'est cette tentative non cadrée de Lewandowski après avoir combiné avec Perisic (25e). Et c'est finalement Thomas Müller, dont le contrat expire à la fin de la saison et les questions demeurent sur son avenir, qui allait débloquer la situation après la pause.

Il ouvrait d'abord le score sur une remise de la tête de Perisic (60e), avant que l'arbitre ne refuse un but à Lewandowski pour une faute peu évidente sur le gardien adverse. Mais ce n'était que partie remise pour le Polonais, qui inscrivait son 20e but de la saison en sur un penalty consécutif à une faute sur Goretzka (73e).

Le Hertha était alors en grande difficulté et Thiago Alcantara aggravait le score dans la foulée d'une magnifique frappe sous la barre sur un service du même Goretzka, avant que l'excellent Müller ne trouve la tête de Perisic pour une dernière réalisation (84e).

Michaël Cuisance entrait en jeu, Manuel Neuer s'offrait une magnifique parade devant Kopke et le Bayern prenait les trois points pour mettre la pression sur le dès l'entame de cette seconde moitié de la saison. Quatorzième avec 19 points, le est dans le dur.