Héros au Mondial, Di Maria récompensé par la Juve

Ángel Di María a passé les derniers mois à se préparer pour la Coupe du monde, qui s'est terminée comme il l'avait rêvé.

Lors d'une finale inoubliable, l'ailier expérimenté a fait le spectacle en provoquant le penalty et en marquant le deuxième but. Maintenant, il est temps de faire la fête, mais bientôt il faudra penser à la Juventus, qui l'a attendu et qui souhaite que le coup de pouce de la Coupe du monde soit une motivation supplémentaire pour être décisif dans la deuxième partie de la saison.

Di María a vu très peu d'action depuis son arrivée à Turin. Entre les blessures et une suspension de deux matches pour son expulsion contre Monza, il n'a joué que 391 minutes. Mais cela lui a suffi pour marquer un but et délivrer quatre passes décisives, montrant un talent dont les Bianconeri sont tombés amoureux. La Vecchia Signora souhaite que l'attaquant argentin reste sur le long terme.

Selon La Gazzetta dello Sport en Italie, le directeur sportif Cherubini et l'agent du joueur se sont rencontrés après la Coupe du monde avec un possible renouvellement sur la table. La Juve a toujours voulu le signer jusqu'en 2024 (également en raison des avantages fiscaux du "décret Crescita", qui ne sont activés qu'avec un contrat d'au moins deux ans), mais le joueur a préféré accepter une seule année, avec l'objectif éventuel de retourner en Argentine et d'y terminer sa carrière la saison prochaine.

Les Italiens vont essayer de le convaincre de rester en Serie A et de profiter d'un joueur qui sait encore être décisif au plus haut niveau. Di María a donné quelques espoirs le jour de sa présentation : "Rester plus d'un an ? Nous verrons...".